5 ferits a Lleida per una explosió en un cotxe
- La principal hipòtesi és que la deflagració l'ha originat la combustió d'algun tipus d'esprai que hi havia al vehicle
- Tots els ferits, un dels quals greu, els han traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova
Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumtàncies de l'explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida que aquest dissabte al matí ha ferit un total de 5 persones. Els fets han passat cap a les 11 del matí quan s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió.
“🔴 Almenys tres afectats per l'explosió en un cotxe a Lleida— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 18, 2026
Al lloc dels fets s'hi ha desplaçat els Bombers, el SEM i la Guàrdia Urbana pic.twitter.com/P5S3osBoL8“
De les 5 persones afectades, una ha patit ferides greus i les altres 4 lleus, i a totes les han traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova. La principal hipòtesi és que la deflagració l'ha originat la combustió d'algun tipus d'esprai que hi havia al vehicle. El que s'ha descartat, de moment, és que l'explosió fos producte d'una bombona de gas butà.
Al lloc dels fets també s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, el SEM i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants curiosos.