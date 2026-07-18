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Les notícies de RTVE Catalunya

5 ferits a Lleida per una explosió en un cotxe

  • La principal hipòtesi és que la deflagració l'ha originat la combustió d'algun tipus d'esprai que hi havia al vehicle
  • Tots els ferits, un dels quals greu, els han traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova
El cotxe que ha explotat estava aparcat prop del Teatre de l'Escorxador de Lleida
El cotxe que ha explotat estava aparcat prop del Teatre de l'Escorxador de Lleida Marc Codinas (ACN)
Roger Franco

Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumtàncies de l'explosió en un cotxe a la ciutat de Lleida que aquest dissabte al matí ha ferit un total de 5 persones. Els fets han passat cap a les 11 del matí quan s'ha produït una explosió en un cotxe aparcat al carrer Lluís Companys, prop del Teatre Municipal de l'Escorxador. Els afectats són el conductor del vehicle i 4 vianants que passaven per la zona i han rebut l'impacte d'algunes peces del cotxe arran de l'explosió.

De les 5 persones afectades, una ha patit ferides greus i les altres 4 lleus, i a totes les han traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova. La principal hipòtesi és que la deflagració l'ha originat la combustió d'algun tipus d'esprai que hi havia al vehicle. El que s'ha descartat, de moment, és que l'explosió fos producte d'una bombona de gas butà.

Al lloc dels fets també s'hi han desplaçat els Bombers de la Generalitat, el SEM i la Guàrdia Urbana, a més de diversos vianants curiosos.

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