Un nou episodi de calor eleva el risc molt alt d'incendi a més de la meitat de municipis de Catalunya
- Aquest estiu ja s'han registrat 47 nits tòrrides en alguns punts de la costa
- Baixen les temperatures de cara el cap de setmana amb possibilitat de xàfecs i tempestes
Un nou episodi de forta calor s'intensifica aquest divendres amb els termòmetres que poden superar els 40 graus a l'interior i els 35 graus al litoral durant les hores centrals del dia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat a partir del migdia l'avís taronja al litoral i prelitoral de Barcelona, el Camp de Tarragona, la plana de Lleida i el Baix Empordà. Una alerta que s'estendrà fins a les 20 hores.
Nits tòrrides a la costa
Les temperatures aquesta matinada no han baixat dels 25 graus en molts punts de la costa. A l'estació del Raval de Barcelona, els termòmetres han marcat un mínim de 27,7 graus. Amb aquesta, ja són 47 nits tòrrides aquest estiu on se superen els 25 graus, un rècord que no es repetia des de feia dues dècades, segons dades del Meteocat.
Risc d'incendi molt elevat
A causa de l'episodi de calor extrema, més de la meitat dels municipis catalans es troben en risc molt elevat d'incendi del Pla Alfa. Es tracta de 525 municipis situats en 38 de les 42 comarques. Les regions amb risc incendi més elevat són la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, la Conca de Barberà, el Garraf i el Moianès. Per aquest motiu, Protecció Civil fa una crida a la màxima prudència i el sentit comú.
“🔥525 municipis catalans es troben en risc d'incendi molt alt per aquest divendres.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 14, 2026
El nou episodi de calor deixarà temperatures de 35 graus a la costa i 40 graus a l'interior | @RTVECatalunya pic.twitter.com/0e23l8ENWK“
Cap de setmana amb temperatures més suaus
A partir de dissabte i diumenge, la calor donarà un respir i els termòmetres baixaran als 30 i 35 graus. El descens anirà acompanyat de més inestabilitat que poden provocar ruixats i tempestes.