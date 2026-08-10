El Govern rep més de 12.000 al·legacions al PLATER
- L'Institut Català de l'Energia introduirà al pla d'energies renovables les que siguin "tècnicament viables"
- Consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris i entitats ecologistes i locals s'oposen al PLATER
El Departament de Territori ha rebut més de 12.000 al·legacions al PLATER, el Pla territorial per desenvolupar la generació elèctrica amb energies renovables a Catalunya, en la primera fase d'informació pública. Una proposta que s'ha trobat amb dures crítiques per part del territori.
Consells comarcals, ajuntaments, sindicats agraris, entitats ecologistes i plataformes locals fan una crida a aturar-lo. Entre d'altres, critiquen que el pla destrueix el territori rural, instal·lant les infraestructures fotovoltaiques i eòliques en terres agrícoles i espais naturals; que aposta per un model especulatiu que beneficia grans corporacions privades i obliga a construir més. I denuncien que no s'ha escoltat els municipis ni la ciutadania per dissenyar-lo. En aquest sentit, destaquen que s'ha convertit en la proposta normativa a la qual s'han presentat més al·legacions de la història de la Generalitat.
Per la seva banda, la conselleria, a través de l'ICAEN, l'Institut Català d'Energia, ha començat a analitzar les al·legacions, per tal d'introduir-hi les que són tècnicament viables. En total, per part d'entitats supramunicipals i corporacions locals s'han rebut 1.312 al·legacions. Prop de 500 provenen d'entitats, mentre que la resta han estat particulars.
La previsió és que un cop s’hagin introduït les modificacions al document inicial, s’obrirà una segona fase d'informació pública per validar els canvis.
El pla per descarbonitzar Catalunya pel 2050
El PLATER és l'eina de la Generalitat que té com a objectiu descarbonitzar Catalunya amb l'horitzó de l'any 2050. En aquesta estratègia, defineix on s'instal·laran projectes d'energies renovables a tot el territori amb una capacitat de prop de 62.000 MW. D'aquesta quantitat d'energia, un 22,2% es preveu que s'obtingui en instal·lacions fetes en edificis i espais artificials. Totes aquestes energies renovables ocuparien unes 38.000 hectàrees, unes prop de 7.000 per a l'eòlica terrestre i 31.000 per a la fotovoltaica a terra.
Actualment, la potència elèctrica instal·lada a Catalunya és de 13.126,5 MW, segons dades de l'Institut Català de l'Energia del 2025. L'electricitat procedent de l'eòlica són 1.405,9 MW i de la fotovoltaica, incloent l'autoconsum, és de 1.985,8 MW.
La principal aposta és el foment de l'eòlica terrestre amb una capacitat de 23.136 MW per l'any 2050, seguida de la fotovoltaica a terra amb 19.394,3 MW. També es preveu l'impuls de l'eòlica marina amb 3.500 MW.
Comarques amb més afectació per les renovables
Algunes de les comarques on el PLATER designa més megawatts per a la instal·lació de projectes d'energies renovables són l'Alt Empordà, l'Anoia, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta o el Solsonès, entre d'altres.
Per exemple, a la Terra Alta es preveu la instal·lació de 1.792,6 MW d'eòlica terrestre (la potència actual és de 409,29 MW) i 211,5 de fotovoltaica en conjunt. Per aquest motiu, el Consell Comarcal de la Terra Alta ha demanat una moratòria per paralitzar nous projectes de parcs eòlics i ha reclamat que es potenciïn els 12 parcs ja existents, que compten amb 169 aerogeneradors. Des de la comarca han registrat prop d'un miler d'al·legacions contra el PLATER.
Pel que fa a la fotovoltaica, les principals queixes provenen per la procedent d'instal·lacions en el sòl. En aquest sentit, el Solsonès, la Noguera i l'Anoia són les tres comarques on més es vol potenciar la capacitat de producció elèctrica.
El Consell Comarcal del Solsonès també ha mostrat el seu rebuig al PLATER amb unanimitat per part dels seus 17 municipis. Els diferents alcaldes de les localitats han expressat que el pla posa en perill la realitat econòmica i agrícola del territori, i han demanat una planificació estratègica més justa i respectuosa.