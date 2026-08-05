Nou ferits, vuit dels quals menors, en un accident en una atracció de la fira de Tona
- Els Mossos investiguen les causes dels fets i treballen amb la hipòtesi d'una fallada en el mecanisme de retenció de la porta de l'aparell
Nou persones, vuit de les quals menors d'edat, han resultat ferides en un accident registrat la nit d'aquest dimarts en una atracció de la fira de la Festa Major de Tona, a la comarca d'Osona. Els fets van passar pocs minuts abans de la mitjanit a l'esplanada de la Canal, on s'ubica el recinte firal. Durant el dia d'avui, la policia catalana farà una inspecció juntament amb el departament de Treball.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies per atendre els afectats. Alguns van rebre assistència al mateix lloc de l'accident, mentre que cinc persones van ser traslladades a l'Hospital de Vic. La majoria dels ferits són lleus, i cinc han estat evacuats a l'hospital de Vic. A aquesta hora només queda ingressada una menor, que ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, per rebre una cirugia per una fractura de pelvis.
Hipòtesi d'una fallada al sistema de retenció
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l'accident. Segons les primeres hipòtesis amb què treballa la policia catalana, hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, que girava sobre si mateixa, quan aquesta estava en marxa. La porta hauria colpejat els que esperaven a la cua.
Inspecció tècnica i revisió dels permisos
Al lloc de l'incident s'hi van desplaçar també tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van revisar la zona i van confirmar que no hi havia cap persona atrapada.
Els Mossos preveuen fer una inspecció ocular per recollir informació que ajudi a aclarir les causes de l'accident. En aquesta tasca també està prevista la participació de tècnics del Departament de Treball, que revisaran si l'atracció disposava de tots els permisos necessaris i si tenia les inspeccions i revisions reglamentàries al dia.
La fira queda clausurada
Arran de l'accident, l'Ajuntament de Tona ha decidit clausurar la fira d'atraccions de la Festa Major. El consistori ha expressat el seu suport als afectats i a les seves famílies i els ha desitjat una ràpida recuperació.
La investigació continua oberta per determinar amb exactitud què va provocar l'accident i si hi havia alguna deficiència tècnica en el funcionament de l'atracció.