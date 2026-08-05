El Govern estrena una unitat mòbil pionera per garantir la cobertura en emergències
- És la primera unitat mòbil multioperador de l'Estat per restablir cobertura de veu i dades en situacions d'emergència
- Permet serveis de veu i dades amb una autonomia mínima de 48 hores en un radi de 10 a 20 quilòmetres
El Govern ha posat en servei una nova unitat mòbil de comunicacions d'emergència, la primera de caràcter multioperador que entra en funcionament a tot l'Estat. El vehicle està dissenyat per restablir de manera temporal la cobertura mòbil quan les infraestructures de telecomunicacions queden afectades per una emergència.
La unitat està pensada per intervenir en situacions com incendis forestals, inundacions o ventades, que poden malmetre torres, cablejat o altres elements de la xarxa. L'objectiu és garantir que la població pugui continuar comunicada en moments crítics i rebre avisos de protecció civil.
“🚨 El Govern incorpora una unitat mòbil pionera a Espanya per assegurar les comunicacions en situacions d'emergència i crisi. pic.twitter.com/RTWQJxbzat“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) August 5, 2026
📲 Cobertura de veu i dades per a tots els operadors
El vehicle incorpora una antena desplegable que permet reforçar o recuperar la cobertura 4G i 5G. També és capaç de donar servei als usuaris de diferents operadores, fet que facilita el manteniment de serveis essencials com els avisos ES-Alert i les trucades al 112.
🔋 Autonomia de 48 hores i connexió per satèl·lit
La infraestructura mòbil disposa d'una autonomia mínima de 48 hores i pot oferir cobertura en un radi d'entre 10 i 20 quilòmetres. A més, pot connectar-se a infraestructures que continuïn operatives mitjançant radioenllaç o bé funcionar a través de connexió per satèl·lit.
🌲 Pensada per a entorns rurals
El vehicle està adaptat per circular per zones de difícil accés i entorns rurals. La iniciativa ha comportat una inversió inicial de 422.500 euros i el Govern avaluarà el seu funcionament per estudiar una possible ampliació del servei en el futur.