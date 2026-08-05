Desarticulen una branca del nou Càrtel de Jalisco amb un laboratori de metamfetamina a Almenar
- La policia intervé 2,4 tones de droga que arribava oculta dissolta en aroma de vainilla
- Hi ha 13 persones detingudes a Catalunya, 12 de les quals han ingressat a presó
Gran cop policial al tràfic de metanfetamina y a la branca del nou Cártel Jalisco. La Policia Nacional, en una operació conjunta amb l'Oficina Antiestupefaents de França (OFAST), ha desmantellat una infraestructura criminal vinculada al Càrtel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que es dedicava a introduir grans quantitats de metamfetamina a Europa amagada en mercaderies legals procedents de Mèxic.
La investigació ha permès intervenir prop de 2,5 tones de droga i localitzar un laboratori clandestí instal·lat en una finca aïllada d'Almenar, al Segrià, on els integrants de l'organització recuperaven la substància estupefaent després d'haver-la transportat dissolta en aroma líquid de vainilla.
La droga viatjava dissolta en aroma de vainilla
Les indagacions es van iniciar al juny arran d'una Ordre Europea d'Investigació emesa per les autoritats franceses i coordinada a Espanya per la Fiscalia Especial Antidroga de l'Audiència Nacional, després que els investigadors detectessin un contenidor marítim procedent de Mèxic que transportava uns 12.700 quilograms d'aroma artificial de vainilla líquida amb destinació final a Espanya.
Les anàlisis efectuades van revelar que la càrrega amagava una gran quantitat de metamfetamina dissolta, una tècnica utilitzada pels narcotraficants per dificultar-ne la detecció.
Un recorregut logístic fins al Segrià
Segons la investigació, la mercaderia es va emmagatzemar inicialment en una empresa logística de la província de Barcelona. Posteriorment, part de la càrrega va ser traslladada a una nau industrial de la mateixa demarcació abans d'arribar finalment a una finca situada a Almenar.
En aquest punt, l'organització havia habilitat un sofisticat laboratori químic on es duien a terme processos d'extracció, purificació i cristal·lització per recuperar la metamfetamina i preparar-la per a la seva distribució posterior al mercat europeu.
Un dels laboratoris més grans detectats a Europa
La policia considera que la instal·lació desmantellada és un dels laboratoris clandestins de recuperació de metamfetamina més importants descoberts fins ara a Europa.
Els agents van comprovar que el laboratori ja havia iniciat el procés de recuperació de la droga quan es va posar en marxa l'operatiu policial simultani en diversos punts de Catalunya.
Set escorcolls i 13 detinguts
L'operació es va desplegar el 10 de juliol amb set entrades i escorcolls: cinc a la província de Barcelona, un a Lleida i un altre a Tarragona. La policia va detenir 13 persones, cinc a Lleida, quatre a Barcelona i quatre a Tarragona, acusades de pertinença a organització criminal i delicte contra la salut pública. Dotze dels arrestats han ingressat a presó per ordre judicial.
Durant els registres es van intervenir 2.400 quilos de metamfetamina, dels quals 1.600 encara es trobaven ocults dins de la vainilla líquida. També es van decomissar sis vehicles, gairebé 4.500 euros en efectiu, abundants productes químics, reactius industrials i dispositius electrònics.