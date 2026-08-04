Xàfecs intensos i risc de calamarsada mantenen activada l'alerta Inuncat
- Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de rius, rieres i barrancs
- Les fortes pluges d'aquest dilluns han afectat sobretot el Solsonès, Berguedà i Cerdanya
Les comarques del nord-est de Catalunya, especialment el Ripollès, la Garrotxa i Osona, es troben en alerta per la previsió de xàfecs intensos, que poder anar acompanyats de calamarsada. Un episodi de temps violent que va començar aquest dilluns i que va afectar sobretot el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya.
“#DIMARTS— Sònia Papell Caimons (@SoniaPapell) August 3, 2026
⏰Núvols baixos
🌤️Matí: sol/núvols alts
⛈️Tarda: ruixats/tempestes Pirineu/Prepirineu/ Catalunya Central/NE i Prelitoral
⚠️Intenses, pedra o calamarsa i vent fort
💤Nit FRESCA Pirineu, CÀLIDA interior TÒRRIDA costa
🥵CALOR INTENSA
🔝Ponent/Ebre: 36/38º
🌡️Resta: 30/36º pic.twitter.com/YOv1BYrnm4“
Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat i insisteix a demanar molta prudència en els desplaçaments a prop de rius, rieres i barrancs, i en les activitats a l'aire lliure.
Calamarsada al Solsonès
Després de setmanes de calor molt intensa, arriben les tempestes. Les d'aquest dilluns han deixat pedres de fins a cinc centímetres de diàmetre al Solsonès, amb alguns danys en vinyes i altres conreus.
A Alins (Pallars Sobirà), els Bombers van desallotjar dos campaments per les fortes pluges. Un grup de 68 infants i 20 monitors que era a prop d'Ainet de Besan el van traslladar a la sala polivalent d'Alins, mentre que un altre amb 46 infants el van evacuar fins a la casa de la vila d'Àreu.