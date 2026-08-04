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Les notícies de RTVE Catalunya

Xàfecs intensos i risc de calamarsada mantenen activada l'alerta Inuncat

  • Protecció Civil demana molta prudència en els desplaçaments prop de rius, rieres i barrancs
  • Les fortes pluges d'aquest dilluns han afectat sobretot el Solsonès, Berguedà i Cerdanya
Les tempestes d'aquest dilluns deixen pedres de 5 centímetres al Solsonès, amb alguns danys en vinyes
Les tempestes d'aquest dilluns deixen pedres de 5 centímetres al Solsonès, amb alguns danys en vinyes RTVE
María Bosch
María Bosch

Les comarques del nord-est de Catalunya, especialment el Ripollès, la Garrotxa i Osona, es troben en alerta per la previsió de xàfecs intensos, que poder anar acompanyats de calamarsada. Un episodi de temps violent que va començar aquest dilluns i que va afectar sobretot el Solsonès, el Berguedà i la Cerdanya.

Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat i insisteix a demanar molta prudència en els desplaçaments a prop de rius, rieres i barrancs, i en les activitats a l'aire lliure.

Calamarsada al Solsonès

Després de setmanes de calor molt intensa, arriben les tempestes. Les d'aquest dilluns han deixat pedres de fins a cinc centímetres de diàmetre al Solsonès, amb alguns danys en vinyes i altres conreus.

A Alins (Pallars Sobirà), els Bombers van desallotjar dos campaments per les fortes pluges. Un grup de 68 infants i 20 monitors que era a prop d'Ainet de Besan el van traslladar a la sala polivalent d'Alins, mentre que un altre amb 46 infants el van evacuar fins a la casa de la vila d'Àreu.

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