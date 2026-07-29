Detingut un home per la mort violenta d'una dona de 34 anys a Barcelona
- La dona era una ciutadana brasilera de 34 anys i estava acompanyada dels seus fills al domicili durant els fets
- Els investigadors treballen amb la hipòtesi d’un nou crim masclista i l’arrestat, segons l’Ajuntament, era la parella de la víctima
Els Mossos d’Esquadra han detingut la matinada d’aquest dimecres un home relacionat amb la mort violenta d’una dona brasilera de 34 anys aquest dimarts al vespre al districte de Sant Martí de Barcelona. Ha estat arrestat després que aquest s’entregués en una comissaria de la capital catalana. Segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona, l’arrestat és la parella de la víctima. La policia catalana investiga el cas com un presumpte crim de violència masclista.
La víctima, trobada ferida de gravetat
Els serveis d’emergència van rebre l’avís cap a les 19.45 hores d’aquest dimarts. La investigació també ha confirmat que els seus dos fills, de 4 i 8 anys, eren al domicili en el moment dels fets.
Ara per ara, els investigadors intenten determinar quin va ser exactament el grau d'exposició dels menors a l'agressió. Segons les informacions disponibles, no està clar si van presenciar tota l'escena o només una part del que va passar. El que sí que s'ha confirmat és que es trobaven al domicili amb la seva mare.
Diverses patrulles es van desplaçar fins a un habitatge del carrer d’Andrade, al barri de Sant Martí de Provençals, on la van localitzar amb ferides de gravetat. Malgrat l’assistència dels equips sanitaris, la víctima va acabar morint.
Minut de silenci a la plaça de Sant Jaume
L’Ajuntament de Barcelona ha activat el protocol de dol previst per als casos de violència masclista. En aquest marc, ha convocat un minut de silenci aquest dijous a les 12.00 hores a la plaça de Sant Jaume en senyal de rebuig i condemna dels fets.
La institució municipal ha reiterat el compromís de les administracions en la lluita contra les violències masclistes i en la sensibilització de la ciutadania davant aquesta problemàtica.
Quart feminicidi de l’any a Catalunya
El Departament d’Igualtat i Feminisme ha condemnat el feminicidi i ha traslladat el condol a l’entorn de la víctima. Amb la confirmació d’aquest cas, Catalunya registra quatre feminicidis aquest 2026.
Segons les dades oficials, des de l’any 2012 s’han comptabilitzat més de 162 feminicidis al país. Les institucions recorden la importància de denunciar qualsevol situació de violència masclista i de recórrer als serveis d’atenció i protecció disponibles.
Denuncia
El 900 900 120 i el 016 ofereixen atenció gratuïta i confidencial les 24 hores a les víctimes de violència masclista. El 016 no deixa rastre a la factura, però sí al registre de trucades.