Barcelona programa més de 100 concerts per a la Mercè amb noms com La Pegatina o Sabor de Gràcia
- Paritat, accessibilitat, pluralitat i diferents estils i llengües, entre els espectacles d'aquest any
- El 'BAM' com a espai de descoberta d'artistes emergents i punt de sortida de gires i projectes discogràfics
Aitana Molina
Barcelona pograma 109 concerts amb noms com La Pegatina, Svetlana o Sabor de Gràcia per a les Festes de la Mercè 2026. Els espectàcles s'estendran en 5 jornades, repartits em 16 escenaris diferents i en 14 espais de la ciutat, com el Teatre Grec, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, l’Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla i Armengol o la platja del Bogatell.
El talent local i la recerca artística es concreten en cinc produccions pòpies: La Barcelona Flamenca, el diàleg entre Ana Rossi i Joana Queiroz, el concert de Vozes amb Marco Mezquida, la proposta de Carola Ortiz i l’estrena de Poder de protesta de Marco de Ana.