Una explosió de gas als accessos del metro de Barcelona causa 8 ferits
- Hi ha dues persones ferides de gravetat, tres menys greus i tres lleus
- L'origen de la fuita es trobaria en una canonada afectada durant les obres de reparació del metro.
Vuit persones han resultat ferides per una deflagració de gas als accessos del metro a la plaça de Sants de Barcelona. Dos dels ferits es troben en estat greu, tres menys greus i els altres tres, lleus. Els quatre que més preocupen han estat traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que la resta han anat a l'Hospital Clínic.
L'explosió ha generat una important columna de foc que es manté activa, però està controlada, i no ha calgut fer cap desallotjament ni confinament dels veïns. Nou dotacions dels Bombers de Barcelona hi estan treballant des de les 22:45 hores de la nit de dimecres.
La cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Clara Latorre, assegura que la flama continuarà activa mentre no es controli la fuita de gas. "No pararà fins que s'apagui d'executar l'obra que permet controlar la fuita. És complexa perquè implica el tall de diferents punts de la xarxa de distribució de gas", ha assenyalat Latorre. El cos d'emergències destaca que no hi ha perill pels veïns, però se'ls ha demanat que es quedin a casa mentre actuen els serveis d'emergència.
Fuita de gas per les obres
Fonts de l'Ajuntament de Barcelona a l'ACN apunten que l'origen de la fuita es trobaria en una canonada afectada durant les obres de reparació del metro al costat de l'estació de Sants de la línia L5. La fuita va començar per la tarda i no es va poder evitar la deflagració a la nit.
El tercer tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Albert Batlle, ha traslladat la responsabilitat al Departament de Territori i l'empresa constructora. En una atenció a mitjans des del lloc dels fets, Batlle ha destacat que l'afectació als veïns "ha estat molt mínima" i que els ferits "evolucionen positivament".
La previsió és que les pròximes hores és pugui obturar la fuita. El tall del subministrament de gas afectarà a dos blocs residencials del passeig de Sant Antoni.
El trànsit continua afectat amb diversos carrers tallats de manera preventiva. L'explosió ha obligat a desviar cinc línies d'autobús de TMB. A més, el servei especial d'autobús habilitat per les obres de l'L1 del metro no s'atura a la plaça de Sants, però sí que manté la parada a la plaça d'Espanya.