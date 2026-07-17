Aena invertirà 153 milions d'euros en la remodelació de la terminal T2 del Prat
- Les obres s'allargaran fins al 2031 i es reobrirà el mòdul A de la terminal
- El projecte inclou la renovació de la façana exterior sense el mural de Miró
La remodelació integral de la terminal T2 de l'aeroport del Prat ja està en marxa i s'allargarà fins al 2031. Aena invertirà 153 milions d'euros en aquest projecte que pretén millorar les instal·lacions sense augmentar la seva capacitat operativa.
La principal actuació és la reobertura del mòdul A de la terminal, actualment només operatiu per arribades. Amb una partida de 54 milions d'euros, és un projecte ja licitat i que els treballs s'iniciaran al novembre. En aquest sentit, preveu renovar-se tot el mòdul i que s'obri un hotel a la part de dalt. A banda, es reobrirà i adaptarà l'edifici d'aparcaments que hi ha tancat al davant.
Les altres intervencions de la remodelació milloraran el subministrament i inspecció de l'equipatge de bodega (20 milions d'euros), es renovarà l'electromecànica (11 milions d'euros), així com una nova façana i millores en les instal·lacions i l'entorn (70 milions d'euros). Tot això, inclou una renovació de paviments, sostres, revestiments, il·luminació, mobiliari i senyalització.
La directora de l'aeroport del Prat, Eva Valenzuela, ha assegurat que es mantindrà "la capacitat de la terminal durant les obres i la qualitat del servei". Sobre l'envergadura del projecte, Valenzuela ho ha equiparat amb les que es van fer amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92'. "La idea d'aquesta actuació és, conservant la identitat arquitectònica, donar un fil conductor i cosir totes aquestes peces que s'han anat desenvolupant a les diferents etapes”, ha afegit.
Actualment, la terminal T2 aglutina el 35% del volum total de l’aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals.
Una nova façana sense el mural de Miró
La remodelació també renovarà la façana de la T2 - B, “mantenint la identitat” però amb un “aire totalment renovat”. A més, es posaran nous materials “millors” per a l’eficiència energètica. L’espai exterior també es reorganitzarà amb nous vials, itineraris per a vianants i zones verdes.
Preguntada pel mural de Miró, Valenzuela ha explicat que el projecte no s’inclou dins d’aquest pressupost. Segons ha explicat, la voluntat és moure’l a la T1 i actualment hi ha tècnics especialistes “analitzant la viabilitat de com s'hauria de fer aquest trasllat”.