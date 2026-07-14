Salellas acusa Geis de trencar el govern de Girona per electoralisme
- L’alcalde de Girona manté el govern amb ERC mentre treballa en una nova organització "d'esquerres i independentista"
- Geis atribueix el trencament al "personalisme" de l'alcalde i li critica deixar "en segon lloc" prioritats de Junts
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha acusat la líder de Junts a la ciutat, Gemma Geis, de trencar el pacte de govern per “electoralisme i por a l’extrema dreta”. En una roda de premsa, ha qualificat la decisió d’“error polític” i ha assegurat que suposa una ruptura amb la feina feta durant els darrers tres anys de mandat.
Segons Salellas, la sortida de Junts de l’executiu respon a una estratègia de cara a les eleccions municipals del 2027. L’alcalde ha lamentat que aquesta decisió “dona ales” a forces com el PSC i Aliança Catalana, i ha insistit que respon més a interessos electorals que no pas a discrepàncies recents dins del govern.
“🗳️ Lluc Salellas acusa Junts d'abandonar el govern de Girona per "electoralisme" i "por a la dreta" | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 14, 2026
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Crida a mantenir el pacte amb ERC
Davant aquest escenari, Salellas ha instat ERC, amb tres regidors, a mantenir l’acord per continuar impulsant un govern d’esquerres i independentista a Girona. Ha assegurat que l’executiu municipal continuarà amb un “full de ruta clar” i amb voluntat de pactar amb altres grups de l’oposició per garantir l’estabilitat.
La sortida de Junts, que té sis regidors i portava àrees com Promoció Econòmica, Serveis a les Persones o la regidoria de Llengua Catalana, deixa l'equip de govern en minoria.
A partir d'ara, i en espera de què decideixin els republicans, el govern de Girona suma 11 regidors dels 27 que té el ple (vuit de Guanyem, que ostenta l'alcaldia, i tres d'ERC, que porta àrees com Cultura i Esports).
Trencament pel personalisme de Salellas
La fins ara vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha atribuït la sortida del govern al "personalisme" de l'alcalde Lluc Salellas i li ha criticat haver deixat massa temps "en segon lloc" projectes i "carpetes" que Junts considerava prioritàries.
Entre d'altres, Geis ha posat com a exemples de temes "inajornables", i que porten massa temps encallats, aspectes de funcionament intern de l'Ajuntament, la moratòria a determinats comerços o el dia a dia de la ciutat.