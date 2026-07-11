El català continua retrocedint en les interaccions quotidianes
- Un informe de Plataforma per la Llengua alerta que només un 19,7% dels residents a Catalunya el fa servir amb desconeguts d’origen estranger
- Només el 22,2% afirmen que inicien sempre les converses en català i 20,7 % asseguren que no ho fan mai
Només el 19,7 % de la població resident a Catalunya s’adreça en català a una persona desconeguda que percep com a estrangera, segons l’informe anual de Plataforma per la Llengua.
En canvi, el 71,1 % opta pel castellà i un 8,4 % per l’anglès o altres llengües, fet que consolida el castellà com a llengua dominant en aquests primers contactes. Altra dada clau és que només el 8,6 % de les persones nascudes a l'estranger fan servir habitualment el català.
L'InformeCAT també recull que només el 15,9 % dels joves d'entre 15 i 29 anys inicien sempre les converses en català.
Diferències segons la llengua habitual
L’estudi posa de manifest grans diferències entre parlants: el 48,6 % dels catalanoparlants manté el català amb persones que considera estrangeres, mentre que entre els castellanoparlants només ho fa el 5,9 %. Aquesta dinàmica, segons l’entitat, condiciona la integració lingüística i dificulta la funció del català com a llengua de cohesió social.
““La tendència a amagar la llengua contribueix al seu retrocés. Si no la promovem nosaltres, qui ho farà?”— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) July 10, 2026
Ho explica @OscarEscuder1 en el marc de la presentació de l'#InformeCAT26, el recull de 50 dades sobre la situació del català. 💬
T'ho expliquem: https://t.co/zrSrp8w6Om pic.twitter.com/OMX1C9e3P4“
Pel que fa a territoris, els que menys parlen català són el Barcelonès Nord, el Baix Llobregat sud i l'Hospitalet de Llobregat. Per contra, a Catalunya 9 de cada 10 persones creuen que el català és un mecanisme d'ascensor social, i reconeixen el seu valor social, cultural i econòmic. També hi ha alguns àmbits socials en què la presència del català és majoritària, com és el cas del món del teatre.
Retroç en els hàbits lingüístics quotidians
Només el 22 % dels residents afirma iniciar sempre les converses en català, davant un 20,7 % que no ho fa mai. L’informe conclou que una part de la població abandona la llengua en el dia a dia, un factor clau que en frena l’expansió. Aquest context s’emmarca en una tendència general de descens de l’ús habitual del català, malgrat que el coneixement de la llengua es manté elevat.
Les dades són especialment significatives en l’àmbit comercial: la llengua de disponibilitat en català ha passat del 69 % el 2012 al 48 % el 2026, mentre que el castellà ja arriba al 52 %.
També disminueix l’ús del català en la salutació: si el 2012 apareixia en aproximadament una de cada tres interaccions, ara se sent en una de cada cinc.
Causes i indicadors positius
Segons Plataforma per la Llengua, el retrocés respon a factors com el marc jurídic, els canvis demogràfics —amb gairebé un de cada quatre residents nascuts a l’estranger— i el pes dels continguts audiovisuals en altres llengües.
Ara bé, un senyal positiu de la necessitat d'apendre el català és que el 73,8% de la població està d'acord que cal reforçar l'ensenyament del català a les persones immigrades. Una de les motivacions que podrien portar a aquest interès radica en que, segons l'informe, els immigrants que saben parlar i escriure en català cobren de mitjana un 18% més.
Un altre senyal positiu és que les visualitzacions de continguts en català a les xarxes socials han augmentat un 71,7%, indicant un possible canvi de tendència en l’entorn digital.
L’impacte de la gentrificació al Poblenou
Les dades evidencien una caiguda sostinguda del català en l’atenció al públic: la llengua de disponibilitat ha baixat del 69 % el 2012 al 48 % el 2026, mentre el castellà ja arriba al 52 %.
També disminueix la salutació inicial en català, que passa d’una de cada tres interaccions. Una de les claus és l’elevat percentatge de residents nascuts en països amb més renda que l’estat espanyol, que se situa en el 6,58 %, només per darrere de Gràcia.