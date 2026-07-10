Dret i Relacions Internacionals aconsegueix la nota de tall més alta a Catalunya
- El doble grau en Dret i Relacions Internacionals de la UAB registra la qualificació més alta del 2026 amb un 12,972
- Medicina i Enginyeria Aeroespacial continuen entre els estudis més exigents
Després de diversos anys encapçalant el rànquing de les titulacions amb més demanda acadèmica, el doble grau de Física i Matemàtiques cedeix el lideratge. Aquest 2026, la nota de tall més alta de Catalunya és per al doble grau de Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que arriba fins als 12,972 punts sobre 14, per sobre del 12,714 registrat l'any passat.
Canvi de paradigma
El doble grau de Física i Matemàtiques, considerat tradicionalment un dels estudis més selectius del sistema universitari català, passa a ocupar la segona i la tercera posició. A la UAB, la nota de tall se situa en 12,924 punts, mentre que a la Universitat de Barcelona (UB) és de 12,812. Totes dues titulacions ofereixen només 20 places, igual que Dret i Relacions Internacionals.
La classificació dels estudis amb menys de 40 places es completa amb el doble grau d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la UB, que fixa la nota en 12,367 punts.
Les més exigents amb més places
Si es tenen en compte els graus amb una oferta superior a les 40 places, el lideratge continua en mans de les titulacions científiques i de salut. L'Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials amb màster integrat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) encapçala el rànquing amb una nota de tall de 12,694 punts per a 60 places. Molt a prop hi ha Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 12,685 per a 200 places.
També destaquen Matemàtiques a la UPC (12,552), Medicina a la UPF (12,534) i el grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica de la UPC i la UPF (12,508), totes elles entre les opcions amb més demanda del sistema universitari català.
Més assignacions de primera opció
Les dades de preinscripció universitària mostren una lleugera disminució del nombre d'estudiants respecte a l'any anterior. En total, 59.653 alumnes han participat en la convocatòria de juny, un 4,15% menys que el 2025. Tot i això, el percentatge d'estudiants que han obtingut plaça ha augmentat: 48.185 aspirants han estat assignats a algun grau i més de 29.000 han aconseguit accedir a la seva primera opció.
Les notes de tall, ja publicades, marquen el llindar d'accés als estudis universitaris per al curs 2026-2027 i tornen a evidenciar l'elevada competència per entrar als graus més demandats de Catalunya.