Els barcelonins aproven la gestió de Collboni, però situen Elisenda Alamany com a líder més valorada
- La primera onada del baròmetre municipal situa l'accés a l'habitatge i la inseguretat com a principals problemes de la ciutat
- A menys d'un any de les eleccions, el PSC és el partit amb més suport (13%), seguit d'ERC (11,1%) i BCN en Comú (4,7%)
6 de cada 10 habitants de Barcelona aproven la gestió del govern municipal encapçalat per Jaume Collboni, si bé l'alcalde no és el líder municipal més ben valorat per la ciutadania. Així es desprèn de la primera onada del baròmetre municipal elaborat pel consistori, que extreu dades obtingudes de 800 entrevistes telefòniques efectuades entre el 26 de maig i el 3 de juny de 2026.
Segons el sondeig, si ara es fessin eleccions, el PSC seria la principal força (13%), seguida d'Esquerra Republicana (11,1%), BComú (4,7%), Aliança Catalana (3,9%), PP (3,1), Vox (2,7) i Junts (2,6%), que cauria a l'última posició. Socialistes i republicans són les úniques formacions que millorarien resultats amb comparació als obtinguts a les eleccions municipals del 2023.
La secretària general d'ERC, Elisenda Alamany és la política de l'àmbit local de Barcelona més valorada, amb una nota de 5,2 punts, per davant de l'alcalde i cap de llista del PSC, Jaume Collboni (5,1) i la resta de líders del consistori, com Jordi Martí de Junts (5) o Gerardo Pisarello de BComú (4,7).
Principals problemes de la ciutat
L'accés a l'habitatge es manté com a primer problema dels barcelonins. Un 31% dels enquestats l'identifica com a "problema més greu" de la ciutat, seguit de la inseguretat (26,3%). Ara bé, la distància entre aquests dos conceptes s'escurça a 4,7 punts, quan fa només 6 mesos els separaven 7,6 punts.
Gairebé el 62% dels enquestats aprova la gestió municipal i el 75% dona suport a una de les mesures més controvertides que ha pres en aquest mandat l'alcalde Collboni, com és la de retirar completament les llicències als pisos turístics a partir de l'any 2028.