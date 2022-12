00:53

Des de la primera enquesta municipal de l'any 1990, cap executiu havia rebut una nota deficient.

Un 35% dels barcelonins valoren positivament la gestió de l'equip municipal, un 11,5% la defineixen com normal, i un 50,4% la suspenen. Des de l'Ajuntament expliquen que ja s'estan resolent els principals problemes, inseguretat i neteja, però que les seves dades no acaben de percebre's per la ciutadania | Guillem Vives