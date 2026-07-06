L'OCDE reclama un gir al sistema educatiu català
- L'informe fixa sis prioritats per revertir el descens dels resultats acadèmics
- Els experts alerten d'un empitjorament dels resultats d'aprenentatge en els alumnes catalans
Fa un any i mig que la Generalitat va encarregar a l'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) una anàlisi en profunditat del sistema educatiu català amb l'objectiu d'identificar-ne les principals mancances i definir un full de ruta per millorar els resultats acadèmics, com PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional dels Estudiants). Aquest dilluns, l'organisme internacional ha fet públic el diagnòstic, que posa el focus en la necessitat d'actuar de manera urgent sobre la inclusió, el lideratge dels centres, la carrera docent, l'avaluació i la distribució dels recursos.
L'informe, titulat 'Millorar els resultats de l'aprenentatge a Catalunya', conclou que el sistema educatiu català disposa de fortaleses, com ara una elevada participació escolar i un context institucional favorable, però alerta d'un empitjorament dels resultats d'aprenentatge i de la persistència de les desigualtats socioeconòmiques.
Escola inclusiva
Una de les principals recomanacions de l'OCDE és reforçar de manera urgent l'escola inclusiva. L'organisme aposta per incrementar el suport emocional i psicològic als alumnes, millorar les polítiques per combatre la segregació escolar i distribuir els recursos en funció de la complexitat de cada centre.
El document també defensa que els equips docents i les direccions rebin més eines i formació per aplicar pràctiques inclusives dins les aules, una reivindicació que coincideix amb les demandes que els professionals de l'educació han expressat durant els darrers mesos.
Més capacitat de decisió
L'OCDE considera que les direccions dels centres haurien de tenir un paper més rellevant en la gestió pedagògica. Per això, recomana reduir la càrrega burocràtica perquè puguin dedicar més temps al lideratge educatiu i, alhora, ampliar la seva capacitat per seleccionar els perfils professionals que millor s'adaptin a les necessitats de cada escola.
Pel que fa al professorat, l'informe planteja una reforma de la formació inicial perquè sigui més pràctica i adaptada a la realitat de les aules. També proposa desenvolupar una carrera docent que permeti als mestres especialitzar-se o assumir funcions de mentoratge, així com impulsar "xarxes" entre els centres amb la finalitat de compartir experiències i bones pràctiques.
Millorar el sistema d'avaluació
L'organisme internacional també insta el Departament d'Educació a revisar l'actual sistema d'avaluació. Tot i reconèixer que Catalunya disposa d'una gran quantitat de dades sobre el rendiment dels alumnes, considera que aquestes s'aprofiten poc per orientar les polítiques educatives i introduir millores efectives als centres.
L'informe defensa una avaluació "més coherent", que permeti transformar els resultats en mesures pràctiques i ajudi a orientar la presa de decisions.
El document forma part del pla de treball acordat entre la Generalitat i l'OCDE a l'inici del conveni, que preveu dedicar el 2025 al diagnòstic del sistema, el 2026 a la implementació de les mesures, el 2027 a la seva consolidació i el 2028 a l'avaluació i difusió dels resultats.