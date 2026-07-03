Protecció Civil demana prudència per gaudir del Tour amb segurerat
- Preocupen les aglomeracions i les altes temperatures, tenint en compte que diumenge arriba una nova onada de calor
- El dispositiu de seguretat compta amb 4.500 agents i el pas dels ciclistes comportarà afectacions importants de mobilitat
La Generalitat calcula que fins a 850.000 persones seguiran 'in situ' el recorregut de les primeres tres etapes del Tour de França, que recorreran territori català aquest cap de setmana i dilluns. L'elevada afluència de públic prevista, sumada a temperatures que tocaran els 35 graus, ha portat Protecció Civil a reforçar la crida i la prudència i difondre una sèrie de recomanacions per evitar incidents i cops de calor.
“⚠️ Protecció Civil demana prudència per gaudir del Tour amb segurerat | @_saraguti— RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 3, 2026
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Preocupa especialment la situació a partir de diumenge quan entrarem en una nova onada de calor que farà pujar encara més els termòmetres a Catalunya. A més a més, tant la sortida de la segona com de la tercera etapa coincidiran amb les hores de màxima radiació solar. Per això, les autoritats han habilitat llocs perquè el públic no es posi en risc.
En aquest sentit, Protecció Civil recomana al públic portar provisions d'aigua i sucs, protecció solar i calçat i roba adequada per afrontar les altes temperatures que s'esperen. Cal tenir una cura especial amb els infants i les persones d'edat avançada que vulguin seguir la cursa des del carrer, sobretot pensant en la contrarellotge per equips de dissabte a Barcelona on hi pot haver aglomeracions.
Des d'aquest dijous, amb la presentació dels equips que participen a la cursa ciclista més important del món, està en marxa un dispositiu especial de seguretat que contemplael desplegament de 4.500 efectius policials. Està liderat pels Mossos d'Esquadra, que aporten 3.800 agents, però també hi col·laboren la Guàrdia Urbana de Barcelona i les policials locals de la seixantena de municipis per on passa la prova esportiva. En paral·lel, Trànsit ha preparat un dispositiu per facilitar la mobilitat, que contempla reforçar el transport públic i aixecar els peatges de la C-32 sud.
Afectacions a la mobilitat
El Grand Départ del Tour de França impacta de ple en la mobilitat a Catalunya fins dilluns, en especial a la ciutat de Barcelona on es desenvolupa íntegrament la primera etapa dissabte i on arriba la segona etapa amb sortida a Tarragona.
A la capital, 6 districtes registren incidències, especialment l’Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc, amb limitacions de trànsit i aparcament. Dissabte, la primera etapa entre el Parc del Fòrum i Montjuïc dividirà la ciutat en dues parts durant hores, i la normalitat no es recuperarà fins al vespre.
El Servei Català de Trànsit preveu que les afectacions a la mobilitat més importants siguin el diumenge 5 de juliol quan es disputarà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. És un recorregut de 170 quilòmetres que coincidirà amb un dia típic d'estiu per a les persones que van i tornen de la platja.
Segons Trànsit, el pas dels ciclistes obligarà a tallar durant 4 o 5 hores diversos trams de les carreteres N-340 (de Tarragona al Vendrell) i C-31 (del Vendrell a Castelldefels), així com fer desviaments obligatoris a l'altura de poblacions com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Per evitar problemes, es recomana fer servir vies com l'AP-7 i la C-32 que no es veuran afectades.
Pel que fa a la tercera etapa, de 196 quilòmetres entre Granollers i els Pirineus, la cursa afectarà els vehicles que transitin per la C-59, la C-37, la C-25 i l'N-260. Tot i que la C-17 també estarà restringida, s'hi podrà circular amb normalitat des de Centelles fins a Vic. Segons el director de Trànsit, Ramon Lamiel, el fet que l'etapa coincideixi amb un dilluns laborable la prioritat serà garantir l'accés a les zones industrials. Per això s'habilitaran rutes alternatives a través de la C-16, la C-37, la C-25 i l'AP-7.
Els talls de carreteres s'implantaran gradualment amb una durada mitjana de 4 a 5 hores per punt del recorregut. La carretera haurà d'estar lliure d'obstacles aproximadament 3 hores abans del pas dels ciclistes i es tornarà a obrir aproximadament una hora després del pas de l'últim ciclista.
Reforç de transport públic
La Generalitat té previst reforçar l'oferta de transport públic del 4 al 6 de juliol, coincidint amb les etapes del Tour que es disputaran en territori català. Els Ferrocarrils de la Generalitat incrementaran la freqüència a les línies del Vallès i, el cap de setmana, coincidint amb la contrarellotge i l'arribada de la segona etapa, es doblarà la capacitat dels trens a la línia Llobregat-Anoia.
La xarxa d'autobusos interurbans es veurà molt afectada. Durant el cap de setmana, l'accés a Barcelona es limitarà a la Ronda Litoral cap a l'Estació del Nord, i quedaran anul·lades les parades de la Diagonal, la Gran Via i el Passeig de Gràcia, així com de diverses línies del Baix Llobregat i el Garraf, que patiran desviaments importants.
Per aquest motiu, les autoritats recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb antelació i consultar la informació a temps real a través dels canals oficials. Com a mesura excepcional, el diumenge 5 de juliol s'aixecaran les barreres de peatge a l'autopista C-32 sud per a vehicles lleugers.