Afectacions a la mobilitat pel Tour de França
- Les tres primeres etapes de la ronda francesa obliguen a mobilitzaran 4.500 agents policials
- Trànsit tallarà carreteres com la C-31, la C-59, la C-37, la C-25 o l'N-240 i es recomana utilitzar el transport ferroviari
La setmana vinent, coincidint amb l'inici del Tour de França des de Catalunya, es desplegaran 4.500 efectius policials. El dispositiu de seguretat previst per a les etapes inicials del 4 al 6 de juliol preveu tallar entre 4 i 5 hores el trànsit a vies com l'N-340, la C-31, la C-59 i la C-17.
El dispositiu de seguretat, liderat pels Mossos d'Esquadra que aportaran 3.800 efectius, comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Barcelona i les policials locals de les desenes de municipis per on passarà la prova esportiva. En paral·lel, Trànsit habilitarà un dispositiu per facilitar la mobilitat, que contempla reforçar el transport públic i aixecar els peatges de la C-32 sud.
El dispositiu, que es coordinarà des del CECOR, ubicat al Complex Central Egara, a Sabadell se centrarà, per un costat, en la seguretat dels espais on es preveu que hi hagi una gran afluència de persones i, per l'altre, en la seguretat de la cursa i les qüestions relatives a la mobilitat.
Als escenaris amb grans aglomeracions, com ara la presentació dels equips el dijous dia 2 de juliol, els Mossos s'encarregaran de la gestió d'espais, el control d'accessos i brindar seguretat perquè els actes siguin segurs i ordenats, a més de prevenir i perseguir la delinqüència ordinària, com ara els delictes contra el patrimoni.
Pel que fa a la seguretat dinàmica, relacionada amb la mobilitat, els agents conformaran una càpsula de seguretat integral per garantir la protecció a la caravana publicitària, els ciclistes i els vehicles que els acompanyin. També s'encarregaran de fer talls de carreteres, que disposaran de certs punts permeables per garantir el pas de vehicles d'emergències.
Talls de trànsit
El Servei Català de Trànsit preveu que les afectacions a la mobilitat més importants siguin el diumenge 5 de juliol quan es disputarà la segona etapa del Tour entre Tarragona i Barcelona. És un recorregut de 170 quilòmetres que coincidirà amb un dia típic d'estiu per a les persones que van i tornen de la platja.
Segons Trànsit, el pas dels ciclistes obligarà a tallar durant 4 o 5 hores diversos trams de les carreteres N-340 (de Tarragona al Vendrell) i C-31 (del Vendrell a Castelldefels), així com fer desviaments obligatoris a l'altura de poblacions com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern i Esplugues de Llobregat. Per evitar problemes, es recomana fer servir vies com l'AP-7 i la C-32 que no es veuran afectades.
Pel que fa a la tercera etapa, de 196 quilòmetres entre Granollers i els Pirineus, la cursa afectarà els vehicles que transitin per la C-59, la C-37, la C-25 i l'N-260. Tot i que la C-17 també estarà restringida, s'hi podrà circular amb normalitat des de Centelles fins a Vic. Segons el director de Trànsit, Ramon Lamiel, el fet que l'etapa coincideixi amb un dilluns laborable la prioritat serà garantir l'accés a les zones industrials. Per això s'habilitaran rutes alternatives a través de la C-16, la C-37, la C-25 i l'AP-7.
Els talls de carreteres s'implantaran gradualment amb una durada mitjana de 4 a 5 hores per punt del recorregut. La carretera haurà d'estar lliure d'obstacles aproximadament 3 hores abans del pas dels ciclistes i es tornarà a obrir aproximadament una hora després del pas de l'últim ciclista.
L'alternativa del transport públic
La Generalitat té previst reforçar l'oferta de transport públic del 4 al 6 de juliol, coincidint amb les etapes del Tour que es disputaran en territori català. Els Ferrocarrils de la Generalitat incrementaran la freqüència a les línies del Vallès i, el cap de setmana, coincidint amb la contrarellotge i l'arribada de la segona etapa, es doblarà la capacitat dels trens a la línia Llobregat-Anoia.
La xarxa d'autobusos interurbans es veurà molt afectada. Durant el cap de setmana, l'accés a Barcelona es limitarà a la Ronda Litoral cap a l'Estació del Nord, i quedaran anul·lades les parades de la Diagonal, la Gran Via i el Passeig de Gràcia, així com de diverses línies del Baix Llobregat i el Garraf, que patiran desviaments importants.
Per aquest motiu, les autoritats recomanen prioritzar el transport ferroviari, planificar els desplaçaments amb antelació i consultar la informació a temps real a través dels canals oficials. Com a mesura excepcional, el diumenge 5 de juliol s'aixecaran les barreres de peatge a l'autopista C-32 sud per a vehicles lleugers.
Gaudir del Tour amb seguretat
Protecció Civil té identificats com a factors de risc importants l'exposició a la calor i els incendis forestals. En aquest sentit, demana als que vulguin gaudir el Tour que estiguin pendents de la previsió meteorològica, s'hidratin, s'apliquin crema solar, no llencin burilles a terra per evitar incendis i no facin servir cap element inflamable a menys de 450 metres de zones forestals.
També es demana no envair la calçada per agafar regals o promocions, no córrer al costat dels ciclistes, no tocar-los ni intentar fer-se 'selfies', una conducta susceptible de provocar accidents.
La Generalitat destaca la importància que Catalunya aculli un esdeveniment de "primeríssim nivell esportiu" com el Tour de França i n'espera un retorn econòmic superior als 100 milions d'euros. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, valora de forma molt positiva que més de 7.000 persones s'hagin inscrit per fer de voluntàries. De la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, agraeix la implicació dels 68 municipis d'11 comarques que es veuran afectats d'una manera o altra pel pas de la cursa ciclista.