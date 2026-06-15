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Les notícies de RTVE Catalunya

Barcelona es prepara per al Tour amb afectacions de mobilitat

  • La primera gran afectació serà el 3 de juliol, amb una presentació dinàmica a l'entorn de la Sagrada Família
  • La contrarrellotge per equips del 4 de juliol sotirà del Forum i arribarà a l'Estadi Olímpic
Christian Prudhomme presenta el recorregut del Tour de France 2026, amb Barcelona com a punt de "Grand Départ", acompanyat d'un mapa detallat de França a la pantalla.
Presentació del recorregut del Tour de France 2026 amb sortida a Barcelona
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Barcelona serà el punt de partida del Tour de França 2026, que arrencarà el 4 de juliol amb una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i arribada a Montjuïc.

La ciutat es convertirà durant diversos dies en l’epicentre del ciclisme mundial amb la celebració de la coneguda Grand Départ, que inclourà també activitats prèvies i la presentació oficial dels equips.

Primers talls amb la presentació dinàmica

El regidor d’Esports, David Escudé, ha explicat que la primera gran afectació serà el 3 de juliol, amb la presentació dinàmica de la cursa.

Aquest recorregut provocarà restriccions en punts com l’Hospital de Sant Pau, el Baix Guinardó, l’Eixample, el Camp de l’Arpa, l’avinguda Gaudí i l’entorn de la Sagrada Família, zones per on circularan els equips en una desfilada prèvia a l’inici oficial.

Contrarellotge amb impacte al litoral i Montjuïc

La jornada central serà el 4 de juliol, amb la contrarellotge per equips, que afectarà especialment el litoral de Sant Martí, la rambla de Guipúscoa, el carrer Aragó i la zona de Montjuïc.

El circuit passarà pel front marítim i zones emblemàtiques de la ciutat, abans d’encarar el tram final amb dues pujades exigents fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Com a novetat, la classificació es basarà en el temps del primer corredor de cada equip, fet que determinarà el primer mallot groc.

Segona etapa amb menys afectacions a Barcelona

La segona etapa, prevista pel 5 de juliol, sortirà de Tarragona i arribarà a Barcelona amb un recorregut de 178 quilòmetres.

Inicialment havia de passar per Collserola i el Tibidabo, però aquest itinerari s’ha descartat per la incidència de la pesta porcina, reduint així les afectacions, que es concentraran principalment a la zona de Creu Coberta i el tram final a Montjuïc, amb diverses pujades al castell.

Recorregut de la segona etapa del Tour de França entre Tarragona i Barcelona

Sortida de Granollers cap a França

La tercera etapa tindrà lloc el 6 de juliol amb sortida des de Granollers, en l’última jornada en territori espanyol abans que la cursa entri a França, a les Angles.

Amb aquest esdeveniment, Barcelona reforça el seu posicionament com a ciutat d’esdeveniments esportius internacionals, tot i que implicarà una planificació especial de la mobilitat per minimitzar l’impacte en el dia a dia dels ciutadans.

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