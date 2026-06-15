Barcelona es prepara per al Tour amb afectacions de mobilitat
- La primera gran afectació serà el 3 de juliol, amb una presentació dinàmica a l'entorn de la Sagrada Família
- La contrarrellotge per equips del 4 de juliol sotirà del Forum i arribarà a l'Estadi Olímpic
Barcelona serà el punt de partida del Tour de França 2026, que arrencarà el 4 de juliol amb una contrarellotge per equips de 19,7 quilòmetres amb sortida al Parc del Fòrum i arribada a Montjuïc.
La ciutat es convertirà durant diversos dies en l’epicentre del ciclisme mundial amb la celebració de la coneguda Grand Départ, que inclourà també activitats prèvies i la presentació oficial dels equips.
Primers talls amb la presentació dinàmica
El regidor d’Esports, David Escudé, ha explicat que la primera gran afectació serà el 3 de juliol, amb la presentació dinàmica de la cursa.
Aquest recorregut provocarà restriccions en punts com l’Hospital de Sant Pau, el Baix Guinardó, l’Eixample, el Camp de l’Arpa, l’avinguda Gaudí i l’entorn de la Sagrada Família, zones per on circularan els equips en una desfilada prèvia a l’inici oficial.
“🚴♀️ Barcelona desplega el dispositiu del Tour 2026 amb talls de trànsit del 3 al 5 de juliol a l’Eixample, litoral i Montjuïc | @RTVECatalunya pic.twitter.com/nrgAIRoN5G“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 15, 2026
Contrarellotge amb impacte al litoral i Montjuïc
La jornada central serà el 4 de juliol, amb la contrarellotge per equips, que afectarà especialment el litoral de Sant Martí, la rambla de Guipúscoa, el carrer Aragó i la zona de Montjuïc.
El circuit passarà pel front marítim i zones emblemàtiques de la ciutat, abans d’encarar el tram final amb dues pujades exigents fins a l’Estadi Olímpic Lluís Companys. Com a novetat, la classificació es basarà en el temps del primer corredor de cada equip, fet que determinarà el primer mallot groc.
Segona etapa amb menys afectacions a Barcelona
La segona etapa, prevista pel 5 de juliol, sortirà de Tarragona i arribarà a Barcelona amb un recorregut de 178 quilòmetres.
Inicialment havia de passar per Collserola i el Tibidabo, però aquest itinerari s’ha descartat per la incidència de la pesta porcina, reduint així les afectacions, que es concentraran principalment a la zona de Creu Coberta i el tram final a Montjuïc, amb diverses pujades al castell.
Sortida de Granollers cap a França
La tercera etapa tindrà lloc el 6 de juliol amb sortida des de Granollers, en l’última jornada en territori espanyol abans que la cursa entri a França, a les Angles.
Amb aquest esdeveniment, Barcelona reforça el seu posicionament com a ciutat d’esdeveniments esportius internacionals, tot i que implicarà una planificació especial de la mobilitat per minimitzar l’impacte en el dia a dia dels ciutadans.