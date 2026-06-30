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Les notícies de RTVE Catalunya

Cronologia del cas Andic: les claus d'una investigació en curs

  • La mort del fundador de Mango, Isak Andic, deriva en una investigació complexa
  • Recorregut dels principals fets del cas Andic des de la mort del fundador de Mango fins a l'actualitat
Isak Andic en una foto de Mango
Isak Andic en una foto de Mango Mango
Beatriz Gálvez Garcés
Beatriz Gálvez Garcés

La mort del fundador de Mango, Isak Andic, en un accident de muntanya a Montserrat ha desencadenat una investigació judicial complexa que ha anat evolucionant amb el pas dels mesos. El cas ha passat d’una hipòtesi inicial accidental a la possibilitat d’un homicidi, amb noves línies d’investigació obertes i diversos testimonis clau.

La implicació del seu fill, Jonathan Andic, la seva detenció i posterior llibertat provisional han marcat els principals punts d’inflexió d’un cas que continua sota investigació. Aquesta cronologia recull els moments clau per entendre l’evolució dels fets:

14.12.2024

Mor en un accident de muntanya Isak Andic, fundador de Mango. Llegir la notícia

17.10.2025

Els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort d'Isak Andic Llegir la notícia

17.10.2025

Els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort d'Isak Andic Llegir la notícia

19.05.2026

Els Mossos detenen el fill d'Isak Andic, fundador de Mango, per presumpte homicidi Llegir més

19.05.2026

Jonathan Andic queda en llibertat després pagar la fiança d'un milió d'euros Llegir més

19.05.2026

Detingut Jonathan Andic per la mort del fundador de Mango

20.05.2026

La defensa de Jonathan Andic prepara un recurs contra els indicis de la jutgessa

21.05.2026

La defensa de Jonathan Andic prepara proves per defensar la mort accidental

21.05.2026

Novetats en el cas Andic: Segons els Mossos, "Jonathan Andic va fer una ruta gairebé exacta la mateixa setmana de l'accident"

26.05.2026

Jonathan Andic s’aparta temporalment de la vicepresidència de Mango. Llegir més

29.05.2026

La defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda accidental mesos abans

29.05.2026

La jutgessa del cas Andic investiga terceres persones en la mort del fundador de Mango

30.06.2026

Declaren testimonis clau als jutjats de Martorell, incloent excursionistes i l’entorn familiar. Llegir la notícia

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