Cronologia del cas Andic: les claus d'una investigació en curs
- La mort del fundador de Mango, Isak Andic, deriva en una investigació complexa
- Recorregut dels principals fets del cas Andic des de la mort del fundador de Mango fins a l'actualitat
La mort del fundador de Mango, Isak Andic, en un accident de muntanya a Montserrat ha desencadenat una investigació judicial complexa que ha anat evolucionant amb el pas dels mesos. El cas ha passat d’una hipòtesi inicial accidental a la possibilitat d’un homicidi, amb noves línies d’investigació obertes i diversos testimonis clau.
La implicació del seu fill, Jonathan Andic, la seva detenció i posterior llibertat provisional han marcat els principals punts d’inflexió d’un cas que continua sota investigació. Aquesta cronologia recull els moments clau per entendre l’evolució dels fets:
Mor en un accident de muntanya Isak Andic, fundador de Mango. Llegir la notícia
Els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort d'Isak Andic Llegir la notícia
Els Mossos investiguen com a possible homicidi la mort d'Isak Andic Llegir la notícia
Els Mossos detenen el fill d'Isak Andic, fundador de Mango, per presumpte homicidi Llegir més
Jonathan Andic queda en llibertat després pagar la fiança d'un milió d'euros Llegir més
La defensa de Jonathan Andic prepara un recurs contra els indicis de la jutgessa
La defensa de Jonathan Andic prepara proves per defensar la mort accidental
Novetats en el cas Andic: Segons els Mossos, "Jonathan Andic va fer una ruta gairebé exacta la mateixa setmana de l'accident"
Jonathan Andic s’aparta temporalment de la vicepresidència de Mango. Llegir més
La defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda accidental mesos abans
La jutgessa del cas Andic investiga terceres persones en la mort del fundador de Mango
Declaren testimonis clau als jutjats de Martorell, incloent excursionistes i l’entorn familiar. Llegir la notícia