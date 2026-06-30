Els testimonis clau del cas Andic declaren davant la jutgessa
- Dos excursionistes que van ajudar Jonathan Andic, la terapeuta familiar i la parella del pare compareixen als jutjats de Martorell
- Les declaracions obren una nova fase en la investigació per la mort del fundador de Mango en una excursió a Montserrat
A les 10 del matí arribava als jutjats de Martorell una de les persones clau que declaren com a testimoni per la mort d'Isak Andic el 14 de desembre de 2024 després de precipitar-se per un desnivell mentre feia una excursió amb el seu fill a Montserrat. Es tracta de la terapeuta familiar, amb qui tant el fundador de Mango com el seu fill, Jonathan Andic, havien intercanviat missatges. També està citada la seva parella i dos excursionistes que es va trobar i el van ajudar just després de l'accident.
La compareixença, que s’ha iniciat poc després, i ha començat amb els dos excursionistes, la psicoterapeuta, la dona d'Isak Andic i la germana de la terapeuta.
El paper de la terapeuta familiar
Els missatges de la psicoterapeuta de la família enviats tant amb pare com el fill han motivat que la jutgessa l'hagi citat per declarar. Aquests textos, recuperats del telèfon mòbil del pare, apunten, segons la jutgessa, a una relació familiar deteriorada.
En un dels missatges, Jonathan Andic feia referència a discussions passades amb el seu pare i utilitzava una expressió que la defensa considera “metafòrica” dins del context terapèutic.
La magistrada ha sol·licitat, a més, investigar si la terapeuta va poder tenir algun tipus d'influència en els fets, així com la possible implicació de terceres persones.
Declaració de la vídua
Entre els testimonis citats també hi ha la vídua d'Isak Andic, Estefanía Knuth, golfista amateur, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després de l'accident. La seva declaració és clau per reconstruir els moments immediatament posteriors a la caiguda.
El llegat que li havia deixat Andic a la seva parella ha generat certa polèmica perquè hauria esat en desacord i va demanar un import superior que ha negociat amb els fills durant aquest últim any.
Els excursionistes localitzats per la defensa
Els dos excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després de la caiguda mortal del seu pare, Isak Andic, també declaren aquest dimarts davant la jutgessa que investiga els fets. Segons fonts judicials, els dos muntanyencs no havien estat inicialment inclosos en la investigació dels Mossos d’Esquadra. La defensa de Jonathan Andic assegura que va ser l’equip legal qui els va localitzar.
Un dels testimonis fins i tot va intervenir en la trucada al 112, en què el fill del fundador de Mango, visiblement afectat, demanava ajuda. També haurien impedit que s'acostés al precipici per recuperar un objecte personal del seu pare, per motius de seguretat.
Més testimonis previstos
La jutgessa també ha citat altres persones vinculades a l'entorn personal i professional del fundador de Mango. Entre elles, el conseller delegat de l'empresa i les filles de l'empresari, que declararan en els pròxims dies, segurament divendres.