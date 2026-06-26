Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Detingut un home per l’incendi forestal entre Tiana i Montgat

  • El foc obliga a confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana pel foc forestal declarat a la zona
  • Les tasques d'extinció de l'incendi evolucionen favorablement
Paisaje natural con colinas verdes y tierra seca, dominado por una columna de humo blanco grisáceo con base rojiza de un incendio activo.
El fum de l'incendi declarat al terme municipal de Tiana ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb l’origen de l’incendi forestal de Tiana, que hauria estat provocat i presenta diversos focus entre Tiana i Montgat.

El foc s’ha iniciat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i ha avançat ràpidament per un barranc fins a arribar a la carena. Segons els serveis d’emergència, l’incendi ha complicat les tasques d’extinció per la seva evolució i dispersió, tot i que evoluciona favorablement.

Desplegament dels Bombers

Les tasques d'extinció de l'incendi declarat entre Tiana i Montgat evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels Bombers de la Generalitat. Un ampli dispositiu amb 26 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris treballa per controlar les flames, que afecten una superfície aproximada de 25 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Les autoritats prioritzen les descàrregues d’aigua a la capçalera del foc per frenar-ne l’expansió.

Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar el confinament de municipis com Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, així com la urbanització Colònia Bosc i l’Alberg la Conreria. A més, s’ha tallat la carretera B-500 entre Badalona i Mollet.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina dels serveis d’emergència i ha demanat a la ciutadania seguir les indicacions oficials. També ha destacat la col·laboració dels veïns afectats pels confinaments.

Es noticia: