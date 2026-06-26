Detingut un home per l’incendi forestal entre Tiana i Montgat
- El foc obliga a confinar Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana pel foc forestal declarat a la zona
- Les tasques d'extinció de l'incendi evolucionen favorablement
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb l’origen de l’incendi forestal de Tiana, que hauria estat provocat i presenta diversos focus entre Tiana i Montgat.
El foc s’ha iniciat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i ha avançat ràpidament per un barranc fins a arribar a la carena. Segons els serveis d’emergència, l’incendi ha complicat les tasques d’extinció per la seva evolució i dispersió, tot i que evoluciona favorablement.
“🔥 Confinen Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana pel foc forestal declarat a la zona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Ak7YN43wn4“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 26, 2026
Desplegament dels Bombers
Les tasques d'extinció de l'incendi declarat entre Tiana i Montgat evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels Bombers de la Generalitat. Un ampli dispositiu amb 26 dotacions terrestres i 10 mitjans aeris treballa per controlar les flames, que afecten una superfície aproximada de 25 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Les autoritats prioritzen les descàrregues d’aigua a la capçalera del foc per frenar-ne l’expansió.
“🔥 Els Bombers aconsegueixen aturar la propagació de l'incendi de Tiana i confien a poder-lo estabilitzar | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 26, 2026
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Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils per demanar el confinament de municipis com Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, així com la urbanització Colònia Bosc i l’Alberg la Conreria. A més, s’ha tallat la carretera B-500 entre Badalona i Mollet.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït la feina dels serveis d’emergència i ha demanat a la ciutadania seguir les indicacions oficials. També ha destacat la col·laboració dels veïns afectats pels confinaments.