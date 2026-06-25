Els consumidors gastaran 111 euros de mitjana a les rebaixes d’estiu
- El 72% de la població preveu comprar durant el període de rebaixes
- Creix la percepció que els descomptes actuals són poc atractius
El 72% dels consumidors preveu comprar durant les rebaixes d’estiu, amb una despesa mitjana de 111 euros, 2 euros més que l’any anterior, segons un estudi de l'Associació Espanyola de Consumidors basat en 2.000 enquestes. Un 15% assegura que no farà compres durant aquest període i un 13% es mostra indecís, en un context marcat per l’escepticisme sobre la veracitat de les ofertes.
Lleu augment de la despesa i alta participació
L’informe constata un increment moderat de la despesa respecte a l’estiu anterior, quan la previsió se situava en 109 euros. També es manté una elevada participació en les rebaixes, amb gairebé tres de cada quatre consumidors disposats a comprar.
Aquesta tendència es produeix en un escenari en què la liberalització de les dates comercials ha diluït el concepte clàssic de rebaixes, que ara conviuen amb promocions i descomptes durant tot l’any.
Predomini clar de la compra de roba
Pel que fa a les preferències de consum, la roba es consolida com el principal producte de les rebaixes. El 93% dels enquestats assegura que destinarà la despesa a aquest tipus d’articles.
En canvi, altres productes com els electrodomèstics o els dispositius informàtics només concentren l’1% de les intencions de compra cadascun, mentre que el 5% restant correspon a altres categories.
Dificultats per identificar descomptes reals
Un dels aspectes més destacats de l’estudi és la percepció generalitzada sobre la manca d’autèntiques rebaixes. El 90% dels consumidors considera que els descomptes actuals no ofereixen un estalvi real afegit.
Segons els participants, moltes de les ofertes anunciades ja s’havien aplicat en mesos previs, fet que genera desconfiança i resta atractiu a aquest període comercial.
Normativa i drets del consumidor
Malgrat aquesta percepció, el 75% dels enquestats considera que els comerços compleixen la normativa vigent en matèria de rebaixes, mentre que un 25% opina el contrari.
L’Associació Espanyola de Consumidors recorda que els productes rebaixats han de mantenir la mateixa qualitat i garanties que durant la resta de l’any, i que han de mostrar de forma clara el preu original i el reduït.
També insisteix en la importància de conservar el tiquet de compra, revisar les polítiques de devolució i assegurar-se que els productes rebaixats estan diferenciats dels que no ho estan.
Crida a un consum responsable
L’entitat fa una crida a evitar compres impulsives i apostar per un consum responsable. En aquest sentit, recomana planificar les compres amb antelació, adquirir només el que és necessari i establir un límit de despesa.
A més, anima els consumidors a exercir els seus drets i reclamar en cas d’irregularitats, especialment en situacions com etiquetatges incorrectes o venda de saldos com si fossin rebaixes.
Crida a un consum responsable
L'Associació Espanyola de Consumidors fa una crida a evitar compres impulsives i apostar per un consum responsable. En aquest sentit, recomana planificar les compres amb antelació, adquirir només allò necessari i establir un límit de despesa.
A més, anima els consumidors a exercir els seus drets i reclamar en cas d’irregularitats, especialment en situacions com etiquetatges incorrectes o venda de saldos com si fossin rebaixes.