Una revetlla amb alta activitat, però sense grans incidències
- Sant Joan deixa 1.407 avisos dels Bombers i 10.131 trucades al 112
- Les platges de Barcelona apleguen 90.000 persones amb el balanç d'un detingut per agressió amb arma blanca
La revetlla de Sant Joan a Catalunya ha tancat amb un balanç d’alta activitat per als serveis d’emergència però sense episodis greus generalitzats.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 1.407 avisos entre les 20.00 i les 8.00 hores, principalment concentrats a l’àrea metropolitana de Barcelona, com és habitual en aquesta celebració.
Barcelona: nit “normal” amb gran afluència a les platges
A la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament fa un balanç satisfactori i qualifica la nit de “normal”. Més de 90.000 persones s’han concentrat a les platges, que han estat desallotjades a les 9.30 del matí, amb un total de 70 tones de deixalles recollides després de la festa.
El SEM ha realitzat 32 assistències durant la nit, amb 17 trasllats a centres sanitaris, la majoria de caràcter lleu. També s’han registrat 11 detinguts. L’incident més rellevant ha estat una agressió amb arma blanca a la platja de la Mar Bella, amb un ferit que no presenta risc vital.
“🎉 Barcelona tanca una revetlla “normal” amb 90.000 persones a les platges, 32 assistències del SEM i 11 detinguts.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 24, 2026
🚨 Destaca una agressió amb arma blanca a la platja de la Mar Bella, amb un ferit que no presenta risc vital | @RTVECatalunya pic.twitter.com/fXWcKc9DEV“
Incendis de contenidors i vegetació
La majoria dels avisos gestionats pels Bombers han estat per incendis urbans i de vegetació, amb 669 contenidors cremats i 550 incendis de vegetació. Per comarques, el Vallès Occidental (283 avisos), el Baix Llobregat (218) i el Barcelonès (129) encapçalen el nombre d’intervencions.
El telèfon 112 ha rebut 10.131 trucades, que han generat 5.113 incidències. Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat han estat els municipis amb més activitat. Entre les actuacions destacades, hi ha un incendi a l’Hospitalet, on han cremat una caldera i roba en un balcó, extingit sense ferits. A més, continua estabilitzat un incendi forestal a la Sénia, amb una vintena de dotacions treballant-hi.
“🎉 Els Bombers atenen 1.407 avisos per Sant Joan, sobretot incendis urbans.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 24, 2026
📞 El #CAT112 d'@emergenciescat atén 5.207 incidències fins a les 9h | @RTVECatalunya pic.twitter.com/LUV7WKvkLJ“