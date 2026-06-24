Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Una revetlla amb alta activitat, però sense grans incidències

  • Sant Joan deixa 1.407 avisos dels Bombers i 10.131 trucades al 112
  • Les platges de Barcelona apleguen 90.000 persones amb el balanç d'un detingut per agressió amb arma blanca
Hoguera nocturna de palés de madera con figuras verdes y rojas consumidas por las llamas, rodeada de espectadores y una persona con tambor.
Una imatge de la foguera del barri de Vista Alegre de Girona encesa ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La revetlla de Sant Joan a Catalunya ha tancat amb un balanç d’alta activitat per als serveis d’emergència però sense episodis greus generalitzats.

Els Bombers de la Generalitat han rebut 1.407 avisos entre les 20.00 i les 8.00 hores, principalment concentrats a l’àrea metropolitana de Barcelona, com és habitual en aquesta celebració.

Barcelona: nit “normal” amb gran afluència a les platges

A la ciutat de Barcelona, l’Ajuntament fa un balanç satisfactori i qualifica la nit de “normal”. Més de 90.000 persones s’han concentrat a les platges, que han estat desallotjades a les 9.30 del matí, amb un total de 70 tones de deixalles recollides després de la festa.

Para todos los públicos Revetlla controlada a Barcelona amb 90.000 persones a les platges | Escoltar
Revetlla controlada a Barcelona amb 90.000 persones a les platges

El SEM ha realitzat 32 assistències durant la nit, amb 17 trasllats a centres sanitaris, la majoria de caràcter lleu. També s’han registrat 11 detinguts. L’incident més rellevant ha estat una agressió amb arma blanca a la platja de la Mar Bella, amb un ferit que no presenta risc vital.

Incendis de contenidors i vegetació

La majoria dels avisos gestionats pels Bombers han estat per incendis urbans i de vegetació, amb 669 contenidors cremats i 550 incendis de vegetació. Per comarques, el Vallès Occidental (283 avisos), el Baix Llobregat (218) i el Barcelonès (129) encapçalen el nombre d’intervencions.

El telèfon 112 ha rebut 10.131 trucades, que han generat 5.113 incidències. Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat han estat els municipis amb més activitat. Entre les actuacions destacades, hi ha un incendi a l’Hospitalet, on han cremat una caldera i roba en un balcó, extingit sense ferits. A més, continua estabilitzat un incendi forestal a la Sénia, amb una vintena de dotacions treballant-hi.

Es noticia: