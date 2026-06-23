El sector de la pirotècnia viu un Sant Joan de rècord
- La pirotècnia preveu créixer un 5% amb 1.906 punts de venda arreu de Catalunya
- Castelldefels prohibeix casetes i fogueres per Sant Joan
El sector de la pirotècnia afronta la revetlla de Sant Joan amb optimisme: les vendes podrien créixer fins a un 5% respecte a l’any passat. A Catalunya hi ha 1.906 establiments autoritzats per vendre petards —entre casetes i locals—, un 2,5% més que el 2025, segons dades de la Delegació del Govern.
“🧨 El sector de la pirotècnia preveu incrementar un 5% les vendes aquest Sant Joan | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2026
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💸 Despesa familiar i productes estrella
Les famílies catalanes destinaran de mitjana entre 30 i 50 euros en pirotècnia. Els productes més venuts continuaran sent les bombetes i els assortiments pensats per a diferents edats, reforçant el caràcter familiar i infantil de la celebració, segons l’Associació de Comerciants de Focs Artificials d’Espanya.
“🧨 Les famílies es gastaran entre 30 i 50 euros en petards de cara a la revetlla de Sant Joan.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2026
Visitem una botiga de coets per saber quines opcions es venen més | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/GQ9q3IkciU“
⚠️ 900 ferits l’any passat, molts menors
Tot i l’ambient festiu, el risc és elevat: l’any passat es van atendre 900 persones per lesions, de les quals 164 eren menors. El sector insisteix que una mala manipulació pot convertir la nit en una situació perillosa i demana extremar la prudència.
Castelldefels veta la venda de petards
L’Ajuntament de Castelldefels ha decidit prohibir per primera vegada les casetes de venda de petards i vetar les fogueres per reduir riscos durant la revetlla de Sant Joan, marcada per una intensa onada de calor. Les mesures formen part del pla d’emergències municipal i busquen minimitzar el perill d’incendis en una nit tradicionalment vinculada al foc.
El consistori manté només una foguerada institucional controlada i recorda que també està prohibit fer foc a la platja. A més, s’han tancat accessos a camins forestals i es demana responsabilitat a la ciutadania, especialment en l’ús de la pirotècnia i en la vigilància de menors, per garantir una celebració segura.
✅ Consells clau per evitar accidents
Experts i colles com els Diables de Casablanca recorden les normes bàsiques de seguretat: portar roba de cotó, pantalons llargs i calçat tancat, i seguir sempre les instruccions dels productes. En cas de ferida, recomanen aplicar aigua freda i evitar cremes, per netejar correctament la pólvora.
🔇 Menys soroll i més convivència
El sector també aposta per reduir la contaminació acústica, promovent productes menys sorollosos per afavorir la convivència amb persones sensibles i animals. L’objectiu és mantenir viva la tradició amb una celebració segura, responsable i adaptada als nous temps.