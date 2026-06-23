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Les notícies de RTVE Catalunya

El sector de la pirotècnia viu un Sant Joan de rècord

  • La pirotècnia preveu créixer un 5% amb 1.906 punts de venda arreu de Catalunya
  • Castelldefels prohibeix casetes i fogueres per Sant Joan
Estant de botiga amb focs artificials: cilindres "LA FONT COI", caixes "TRIANGULO DE CRACKER", "FUENTE DE ORO", "FONT BRUIXA del N...", "FONT del ANTONI" i cartell "NO DEIXIS PASSAR AQUESTA OFERTA DE 4X3!".
Productes pirotècnics en una botiga de Petards 4x4. ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El sector de la pirotècnia afronta la revetlla de Sant Joan amb optimisme: les vendes podrien créixer fins a un 5% respecte a l’any passat. A Catalunya hi ha 1.906 establiments autoritzats per vendre petards —entre casetes i locals—, un 2,5% més que el 2025, segons dades de la Delegació del Govern.

💸 Despesa familiar i productes estrella

Les famílies catalanes destinaran de mitjana entre 30 i 50 euros en pirotècnia. Els productes més venuts continuaran sent les bombetes i els assortiments pensats per a diferents edats, reforçant el caràcter familiar i infantil de la celebració, segons l’Associació de Comerciants de Focs Artificials d’Espanya.

⚠️ 900 ferits l’any passat, molts menors

Tot i l’ambient festiu, el risc és elevat: l’any passat es van atendre 900 persones per lesions, de les quals 164 eren menors. El sector insisteix que una mala manipulació pot convertir la nit en una situació perillosa i demana extremar la prudència.

Para todos los públicos El sector pirotècnic demana responsabilitat per Sant Joan | Escoltar
El sector pirotècnic demana responsabilitat per Sant Joan

Castelldefels veta la venda de petards

L’Ajuntament de Castelldefels ha decidit prohibir per primera vegada les casetes de venda de petards i vetar les fogueres per reduir riscos durant la revetlla de Sant Joan, marcada per una intensa onada de calor. Les mesures formen part del pla d’emergències municipal i busquen minimitzar el perill d’incendis en una nit tradicionalment vinculada al foc.

El consistori manté només una foguerada institucional controlada i recorda que també està prohibit fer foc a la platja. A més, s’han tancat accessos a camins forestals i es demana responsabilitat a la ciutadania, especialment en l’ús de la pirotècnia i en la vigilància de menors, per garantir una celebració segura.

Consells clau per evitar accidents

Experts i colles com els Diables de Casablanca recorden les normes bàsiques de seguretat: portar roba de cotó, pantalons llargs i calçat tancat, i seguir sempre les instruccions dels productes. En cas de ferida, recomanen aplicar aigua freda i evitar cremes, per netejar correctament la pólvora.

🔇 Menys soroll i més convivència

El sector també aposta per reduir la contaminació acústica, promovent productes menys sorollosos per afavorir la convivència amb persones sensibles i animals. L’objectiu és mantenir viva la tradició amb una celebració segura, responsable i adaptada als nous temps.

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