Pla Alfa 3 en 110 municipis: el Govern alerta d’un risc d’incendi “extrem”
- Parlon i Ordeig apel·len a la "corresponsabilitat ciutadana" davant una situació de risc d'incendi forestal "extrema"
- El Govern impulsa la campanya 'Foc és foc' per reforçar la prevenció en plena onada de calor i coincidint amb Sant Joan
Catalunya afronta una situació d’alt risc d’incendi forestal en plena onada de calor. Aquest dimarts, els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 110 municipis de 12 comarques, mentre es reforça la vigilància al territori davant unes condicions meteorològiques adverses.
“🔥 Activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendis a 110 municipis de 12 comarques de Catalunya | @RTVECatalunya pic.twitter.com/XDEQeRFdUd“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2026
La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, han insistit en la “corresponsabilitat ciutadana”. Alerten que qualsevol acció imprudent pot provocar un incendi i demanen actuar amb prudència i seny en un escenari que qualifiquen d’“extrem”.
Campanya ‘Foc és foc’
El Govern ha posat en marxa la campanya ‘Foc és foc’, que combina consells de prevenció i mesures d’autoprotecció. La iniciativa vol conscienciar que darrere dels grans incendis sovint hi ha gestos evitables, i inclou materials informatius i càpsules pedagògiques per saber com actuar en emergències.
“🔥 Alerta màxima per risc d'incendis durant la revetlla | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/9sIDYbFu7m“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 23, 2026
Condicions meteorològiques crítiques
Segons Ordeig, Catalunya registra les pitjors dades d’humitat en un mes de juny dels últims 23 anys, fet que, sumat a la calor extrema i la vegetació seca, augmenta la rapidesa de propagació del foc. A més, la proximitat de la revetlla de Sant Joan incrementa el risc, especialment per l’ús de material pirotècnic.
Mesures i obligacions locals
El Govern recorda que no es permeten activitats de risc a menys de 400 metres de zones boscoses i reforça la vigilància agrícola. També impulsa ajuts per a plans municipals de prevenció i franges de protecció, en un context en què molts municipis encara no disposen d’aquests instruments essencials.