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Les notícies de RTVE Catalunya

Pla Alfa 3 en 110 municipis: el Govern alerta d’un risc d’incendi “extrem”

  • Parlon i Ordeig apel·len a la "corresponsabilitat ciutadana" davant una situació de risc d'incendi forestal "extrema"
  • El Govern impulsa la campanya 'Foc és foc' per reforçar la prevenció en plena onada de calor i coincidint amb Sant Joan
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en la presentació de la campanya 'Foc és foc'.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, en la presentació de la campanya 'Foc és foc'. v
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

Catalunya afronta una situació d’alt risc d’incendi forestal en plena onada de calor. Aquest dimarts, els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa en 110 municipis de 12 comarques, mentre es reforça la vigilància al territori davant unes condicions meteorològiques adverses.

La consellera d’Interior, Núria Parlon, i el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, han insistit en la “corresponsabilitat ciutadana”. Alerten que qualsevol acció imprudent pot provocar un incendi i demanen actuar amb prudència i seny en un escenari que qualifiquen d’“extrem”.

Campanya ‘Foc és foc’

El Govern ha posat en marxa la campanya ‘Foc és foc’, que combina consells de prevenció i mesures d’autoprotecció. La iniciativa vol conscienciar que darrere dels grans incendis sovint hi ha gestos evitables, i inclou materials informatius i càpsules pedagògiques per saber com actuar en emergències.

Condicions meteorològiques crítiques

Segons Ordeig, Catalunya registra les pitjors dades d’humitat en un mes de juny dels últims 23 anys, fet que, sumat a la calor extrema i la vegetació seca, augmenta la rapidesa de propagació del foc. A més, la proximitat de la revetlla de Sant Joan incrementa el risc, especialment per l’ús de material pirotècnic.

Mesures i obligacions locals

El Govern recorda que no es permeten activitats de risc a menys de 400 metres de zones boscoses i reforça la vigilància agrícola. També impulsa ajuts per a plans municipals de prevenció i franges de protecció, en un context en què molts municipis encara no disposen d’aquests instruments essencials.

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