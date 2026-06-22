Nova convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys
- Les sol·licituds es podran fer del 29 de juny al 10 de juliol i els imports arriben fins a 250 euros mensuals
- El Govern activa ajuts complementàris al lloguer amb 26,8 milions per a joves fins a 35 anys per aquest 2026
La Generalitat de Catalunya obre aquest 29 de juny la convocatòria d’ajuts al lloguer per a joves, segons recull una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El termini per presentar les sol·licituds s’allargarà fins al 10 de juliol, en una iniciativa que busca ampliar l’accés a l’habitatge per a la població jove.
📅 Requisits i perfils beneficiaris
Podran accedir a aquestes ajudes les persones que tinguin 35 anys o menys a data de 31 de gener de 2026, sempre que siguin titulars d’un contracte de lloguer, ja sigui d’un habitatge complet o d’una habitació.
Els sol·licitants hauran de complir també els criteris econòmics i administratius establerts a les bases reguladores de la convocatòria.
- Els ingressos anuals habitualment no poden superar uns 25.200 € aproximadament (pot variar lleugerament segons convocatòria i unitat de convivència)
- Estar empadronat al mateix habitatge i ser titular del contracte de lloguer
- El lloguer no pot superar un màxim que depèn de la zona: Barcelona i àrea metropolitana: aproximadament 900 € per habitatge i 450 per habitació
- Com més alt el percentatge del sou destinat al lloguer, més ajut
- El contracte ha de correspondre a la residència habitual i permanent
- No ser propietari d’un altre habitatge (amb algunes excepcions)
- No tenir relació familiar directa amb el propietari del pis
💶 Quantia en funció dels ingressos
L’import dels ajuts es determinarà segons l’esforç econòmic que representi el lloguer en relació amb els ingressos del sol·licitant. Les ajudes tindran un mínim de 20 euros mensuals i podran arribar fins als 250 euros al mes, amb una quantitat final ajustada a cada situació particular per garantir una major equitat.
📊 Pressupost i objectiu social
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat que aquesta convocatòria compta amb una dotació de 26,8 milions d’euros. L’objectiu principal és donar resposta a la demanda d’ajudes que no s’ha pogut cobrir amb el Bo Lloguer Jove estatal, ampliant així el nombre de joves beneficiaris a Catalunya.
📍 Límits territorials i precedents
Els imports màxims del lloguer subvencionable variaran en funció de la zona geogràfica, amb límits diferenciats segons el municipi o àrea. L’any passat, la Generalitat va destinar 13,5 milions d’euros a aquest tipus d’ajut, que van beneficiar més de 6.000 joves, amb una part important dels pagaments realitzats durant el 2025.