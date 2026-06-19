Mor un menor de 12 anys i dos més estan crítics en un ofegament a la platja de l’Arrabassada de Tarragona
- Eren un grup de sis joves que es banyava en una zona de roques i tres han aconseguit sortir de l’aigua
- És la primera mort a les platges des que ha començat la temporada de bany a Catalunya, el 15 de juny
Un menor de 12 anys ha mort i dos adolescents més, de 13 anys, es troben en estat crític després d’un ofegament aquesta tarda a la platja de l’Arrabassada de Tarragona.
Els joves es banyaven en una zona de roques amb bandera groga per mala mar. Quan passaven 20 minuts de les tres de la tarda, Salvament Marítim ha rebut l’avís que hi havia un noi desaparegut a la platja. Poc abans de tres quarts de quatre, n’han localitzat el cos entre les roques, en una zona coneguda com la Cova del Gos, entre les platges de l’Arrabassada i del Miracle. Posteriorment als fets, la bandera groga ha estat substituïda per la vermella.
Els altres dos joves han estat rescatats en zones de difícil accés. Tots dos han estat traslladats, en estat crític, a l’Hospital Joan XXIII, on també s’ha activat un equip de suport psicològic.
Ampli desplegament d’emergències
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. També hi han intervingut Bombers, Mossos d’Esquadra, Creu Roja i Salvament Marítim.
Segons Protecció Civil, tres nois més que els acompanyaven han pogut sortir de l’aigua pel seu propi peu.
“A la platja de l'Arrabassada de Tarragona hi treballen els cossos d'emergències en el rescat d'uns joves que han tingut problemes per sortir de l'aigua (avís 15.30h).— Protecció civil (@emergenciescat) June 19, 2026
D'aquests, 3 han pogut sortir pel seu propi peu, mentre que els altres 3 han hagut de ser rescatats i atesos pic.twitter.com/cJsUBDypJd“
Zona fora de la cobertura dels socorristes
Les primeres informacions apunten que els joves es banyaven en una zona de roques fora del camp de visió dels socorristes, fet que ha dificultat la detecció immediata del perill.
Aquest tipus d’espais presenten un risc elevat, sobretot en dies amb mala mar, a causa de corrents i episodis de ressaca.
Reaccions institucionals
Segons indica Protecció Civil, es tracta de la primera mort a les platges des que ha començat la temporada de bany a Catalunya, el 15 de juny. L'any passat van perdre la vida 28 persones, en un estiu tràgic.
L’Ajuntament de Tarragona ha expressat el condol per la mort del menor. L’alcalde, Rubén Viñuales, ha traslladat "el més sentit condol" i el suport a la família i amistats.
El consistori també ha demanat "la màxima prudència i respecte per la intimitat" i ha desitjat una recuperació favorable als dos menors ingressats en estat crític.