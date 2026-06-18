La justícia europea avala el 25% de castellà a les aules catalanes.
- El TEDH rebutja el recurs pel 25% de castellà a Canet i avala el model com un equilibri entre llengües oficials
- Òmnium Cultural s’ha lamentat la decisió i es reclama una resposta “contundent i unitària”
El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha rebutjat la demanda presentada per famílies d’una escola de Canet de Mar i entitats com Òmnium Cultural, avalant així el model que obliga a impartir almenys un 25% de les classes en castellà. La decisió ratifica les resolucions prèvies de la justícia espanyola.
El cas es remunta al 2021, quan la família d’un alumne va recórrer als tribunals per reclamar més presència del castellà en una escola que feia tota la docència en català. El TSJC va ordenar com a mesura cautelar aquest mínim del 25%, incloent almenys una assignatura troncal, criteri que posteriorment es va consolidar judicialment.
Arguments del TEDH
Els magistrats europeus consideren que la mesura no elimina el model d’immersió lingüística, sinó que “es limita a augmentar l’ús del castellà”. El tribunal entèn que aquesta proporció garanteix un equilibri adequat entre la diversitat lingüística i la unitat del sistema educatiu, sense vulnerar drets fonamentals.
El TEDH subratlla que Catalunya és un territori amb dues llengües oficials, però recorda que el castellà és l’única llengua oficial a tot l’Estat. En aquest sentit, defensa que la seva presència com a llengua vehicular és clau per assegurar la igualtat d’oportunitats i l’accés al sistema educatiu estatal.
Resposta Institucional
El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que la decisió de la justícia europea "no té cap impacte" sobre el sistema educatiu de Catalunya ni sobre la seva normativa. Vila ha afirmat que el Govern "continua fermament compromès" amb un model que té el català com a "centre de gravetat".
Des d’Òmnium Cultural s’ha lamentat la decisió i es reclama una resposta “contundent i unitària”. L’entitat critica que el tribunal no hagi entrat en el fons del debat i considera que no es té en compte que el model lingüístic català prové d’una llei aprovada pel Parlament amb un ampli suport.