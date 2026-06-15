Una cinquantena de municipis estan en risc molt alt d'incendi
- Les altes temperatures mantenen Catalunya en alerta amb desenes de municipis en nivell 3 del Pla Alfa
- Els Bombers treballen encara en diversos incendis simultanis, especialment a les comarques de Ponent
Les altes temperatures, pròpies de ple estiu, han posat en alerta els serveis d’emergències a Catalunya just abans de l’inici oficial de la nova estació estiuenca. Una cinquantena de municipis han activat el nivell 3 del Pla Alfa, que indica un perill molt alt d’incendi forestal, amb afectació a comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona.
Més de 50 municipis en risc extrem
Les zones afectades inclouen comarques com l’Anoia, l’Alt Urgell, la Noguera, la Segarra, el Segrià, el Solsonès, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. En totes elles s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa, que comporta restriccions estrictes per evitar nous focus d’incendi.
Entre les mesures adoptades hi ha la limitació d’activitats agrícoles, la prohibició de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. "ara comencem a tindre, los arbres i les plantes llenyoses ja estressats a nivell tèrmic. La temperatura és molt alta fa que transpirin molt i que lo poc que ha plogut aquesta primavera ho troben a faltar. (...) Per això, estem tan atents de que no hi hagi revifades", detalla Francesc Moncasí, cap del Servei de Bombers a Cervià de les Garrigues.
Quatre incendis en 24 hores
Aquest escenari arriba després d'un cap de setmana marcat per fins a quatre incendis simultanis de vegetació, principalment a les comarques de Ponent. A hores d'ara, cap dels focs s'ha donat per extingit definitivament, tot i que alguns ja estan estabilitzats o controlats.
Els Bombers de la Generalitat han hagut de fer front a quatre incendis en menys d'un dia. El més destacat és el de Cervià de les Garrigues, que ha cremat prop de 50 hectàrees i continua estabilitzat amb un ampli dispositiu d’extinció. A la zona hi treballen una setzena de dotacions terrestres i mitjans aeris, que continuen amb tasques de vigilància i remull.
Pel que fa als incendis de Sanaüja i Ponts, es troben respectivament controlat i estabilitzat, tot i que es mantenen efectius sobre el terreny per evitar revifades.
Crida a la responsabilitat ciutadana
Protecció Civil i els Agents Rurals insisteixen en la necessitat d’extremar la precaució davant d’un estiu que es preveu més càlid i sec de l’habitual.
Els serveis d’emergència alerten que la combinació de calor intensa, baixa humitat i vegetació seca incrementa notablement la perillositat i pot facilitar la propagació ràpida dels incendis.