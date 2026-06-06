Desmantellen al Montsià un dels centres logístics més grans d'haixix a Catalunya
- La policia localitza 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en una nau industrial d'Ulldecona
- El grup operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions amb organitzacions criminals d'Andalusia
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat al Montsià un dels centres logístics més grans d'haixix a Catalunya després de localitzar 9 tones de droga amagada dins de caixes de ferro en nau industrial d'Ulldecona. Aquest mètode inèdit d'ocultació tenia la finalitat de dificultar els controls policials. De retruc, l'operatiu ha permès desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'haixix que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions actives amb organitzacions criminals d'Andalusia.
El dispositiu s'ha desenvolupat en tres fases entre el novembre del 2025 i el maig del 2026, amb un total de 10 detinguts (9 homes i una dona d'entre 24 i 52 anys), i diverses entrades a Sabadell, Ulldecona i Fuengirola (Màlaga).
“🚔 10 persones detingudes en una operació policial que ha permès desmantellar un dels centres logístics més grans d’haixix a Catalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 6, 2026
👉 S'han intervingut més de 9 tones emmagatzemades en caixes metàl·liques, un mètode d'ocultació inèdit pic.twitter.com/2skecFkEpa“
La investigació es va iniciar el novembre del 2025 arran d'un vehicle accidentat en circumstàncies sospitoses en una zona d'Ulldecona. En arribar-hi, els agents van localitzar el vehicle amb danys compatibles amb una col·lisió i diversos impactes de bala. A l'interior hi van trobar una arma de foc i diverses bales sense detonar, entre altres objectes.
Paral·lelament, els agents desplaçats a la zona van detectar una nau industrial amb la porta oberta, a l'interior de la qual hi van localitzar una gran quantitat de capses metàl·liques que amagaven haixix. Aquesta nau s'utilitzava com a centre logístic des d'on operava l'entramat criminal, i es tracta del més gran localitzat fins ara a Catalunya.
Davant d'aquests fets, es va activar un dispositiu policial de tancament i recerca a la zona, ja que se sospitava que hi podia haver persones amagades. Els agents van localitzar una furgoneta accidentada i abandonada en un camí rural proper i van detenir quatre persones. Els investigadors de la DIC de Mossos van iniciar la investigació amb la hipòtesi que darrere dels vehicles accidentats i dels impactes de bala hi havia un narcoassalt perpetrat per un grup que pretenia sostreure la droga emmagatzemada al centre logístic d'Ulldecona.
Mètode inèdit de guardar l'haixix
El transcurs de la investigació, tutelada pel Jutjat Plaça número 1 d'Amposta, va permetre identificar un entramat criminal especialitzat en la gestió, l'emmagatzematge i la distribució de grans quantitats d'haixix. El grup gestionava el centre logístic ocult a l'interior de la nau industrial intervinguda, on es van trobar més de 9.000 quilos d'haixix repartits en caixes metàl·liques.
Aquest mètode d'ocultació, inèdit fins al moment, consistia en la utilització de caixes de ferro soldades a mida per contenir les tauletes d'haixix, amb la finalitat de passar desapercebudes en possibles controls policials. Per poder extreure la droga, els investigadors van requerir la intervenció dels Bombers de la Generalitat, que amb eines especialitzades van tallar i obrir les caixes.
Els agents també van acreditar que 3.000 quilos addicionals ja havien estat traslladats prèviament, fet que confirmava la gran capacitat operativa del grup i el volum del negoci. En total, es calcula que al centre logístic s'hi haurien emmagatzemat almenys dotze tones d'haixix.
Detencions dins i fora de Catalunya
En una segona fase de la investigació, es van detenir dos investigats més i es van efectuar escorcolls en una altra nau d'Ulldecona i en un domicili de la Ràpita. La darrera fase, impulsada el maig de 2026, va comportar un dispositiu simultani a Fuengirola, Sabadell i Ulldecona, amb la participació coordinada de la Policia Nacional a Andalusia. Aquesta actuació va permetre identificar nous membres del grup, entre els quals un establert a Fuengirola (Màlaga) i diversos integrants a Sabadell.
Concretament, es va dur a terme una entrada en un domicili de Fuengirola, on es va detenir un dels investigats. Posteriorment, es va practicar una segona entrada en una nau industrial de Sabadell, amb la detenció d'un altre membre del grup. De manera paral·lela, es van detenir dues persones més a Ulldecona. Durant les entrades i escorcolls d'aquesta última fase, es va intervenir material electrònic, telèfons i altres elements d'interès per a la investigació policial.