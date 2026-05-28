Protecció Civil confina Òrrius per un incendi originat en una indústria
- Una vintena de dotacions de Bombers treballen en un foc d’indústria que ha propagat a massa forestal
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població d’Òrrius (Maresme) a causa d’un incendi industrial que ha propagat a massa forestal. Es demana no sortir al carrer i tancar portes i finestres per seguretat.
L’incendi s’ha originat al pati d’una indústria situada al carrer Lleida, l’empresa Proquinat, dedicada a la fabricació de ceres i parafines. Les flames han avançat cap a l’entorn forestal de la Serralada Litoral, amb una combustió intensa als voltants.
Dispositiu d’emergència
Una vintena de dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen a la zona: 15 terrestres i 5 mitjans aeris. Els equips concentren els esforços especialment al flanc dret per evitar que el foc salti un barranc, un punt clau per contenir la propagació.
El 112 ha rebut més de 280 trucades relacionades amb l’incendi. L’avís inicial s’ha registrat a les 12.40 h. Malgrat la magnitud del dispositiu, no consten ferits a aquesta hora.
Pla INFOCAT activat
Davant l’evolució del foc, Protecció Civil ha situat en alerta el Pla INFOCAT i manté el seguiment de la situació mentre continuen les tasques d’extinció i vigilància del perímetre.
