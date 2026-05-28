Calor extrema en ple maig: Catalunya afronta el dia més sufocant de l’episodi amb màximes que poden arribar als 40 °C
- Els termòmetres es disparen amb valors superiors als 38 °C al Pla de Lleida i l’Ebre, mentre les nits tropicals s’instal·len a Barcelona
- Parlon alerta d’un estiu amb alt risc d’incendis per la calor i demana prudència davant l’impacte de l’activitat humana
Catalunya viu un nou episodi de temperatures excepcionalment altes per a finals de maig, amb un dijous que apunta a ser el dia més càlid d’aquest període. A bona part del territori, la situació és de calor sufocant, amb registres que poden superar els 38 °C al Pla de Lleida i a les Terres de l’Ebre, i amb valors puntuals que podrien arribar als 40 °C.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en jornades prèvies ja s’han assolit valors destacats, com els 36,6 °C a Vinebre (Ribera d’Ebre) o els 35,6 °C a Seròs (Segrià), confirmant un episodi plenament estiuenc. També s’han registrat màximes elevades a Girona, amb 35,1 °C. Tot plegat, en un context en què la calor s’ha intensificat progressivament.
A més de les màximes disparades, també preocupa la manca de descans nocturn. En diversos punts de Barcelona, fa quatre dies que les temperatures no baixen dels 20 °C, superant el llindar de nit tropical. Aquestes condicions, poc habituals per a l’època, evidencien la persistència de la calor i el seu impacte en la vida quotidiana.
Impacte de la calor a les aules
L’episodi de temperatures extremes no només afecta el carrer, sinó també els espais interiors, especialment els centres educatius. En alguns centres, ja s’han detectat valors que superen els límits establerts per la normativa. Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) alerten que la calor a les aules s’ha convertit en un problema estructural.
Segons l’entitat, les altes temperatures i la manca de confort tèrmic tenen efectes directes sobre la salut i el benestar, però també sobre l’aprenentatge. Lidón Gasull, directora de l’aFFaC, ha avisat que “tenen un impacte directe en la concentració, l’aprenentatge i el rendiment acadèmic, tal com assenyalen diversos estudis internacionals i l’OCDE”.
Davant d’aquesta situació, diferents escoles han començat a monitorar la temperatura amb sensors, especialment a les Terres de l’Ebre, mentre creixen les mobilitzacions arreu del territori per reclamar mesures efectives, com més zones d’ombra o sistemes de climatització.
L’aFFaC reclama una resposta estructural del Govern que situï la crisi climàtica al centre de la planificació educativa, amb actuacions basades en criteris d’equitat que prioritzin els centres més vulnerables.
Risc d’incendis en un context de calor persistent
En paral·lel, l’episodi de calor anticipa una campanya d’incendis que es preveu complicada. La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha advertit que la temporada vindrà marcada per les altes temperatures i per l’acumulació de vegetació després de les pluges de l’hivern i la primavera.
Aquesta vegetació, ha explicat, s’ha assecat amb les ventades dels últims mesos i esdevé especialment fràgil, fet que incrementa el risc de foc. Tot i que no es preveu escassetat d’aigua, Parlon ha insistit que el principal factor de risc continua sent l’activitat humana.
En aquest sentit, Bombers i Agents Rurals fan una crida a la prudència i recorden que nou de cada deu incendis tenen origen humà. A més, alerten del repte creixent de la simultaneïtat d’incendis, un escenari cada cop més habitual en episodis de calor intensa com l’actual.