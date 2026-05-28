Operen dins l'úter un fetus amb els budells fora del cos en una cirurgia pionera a Europa
- El petit Thiago només tenia 28 setmanes de gestació i pesava 700 grams
Quan encara era un fetus, el Thiago ja lluitava per sobreviure. Els seus budells s'havien desenvolupat fora del cos a causa d'una greu malformació congènita i cada dia dins l'úter augmentava el risc de lesions irreversibles.
Davant d'un pronòstic crític, un equip de metges de Barcelona va optar per una cirurgia fetal pionera a Europa per intentar salvar-li la vida.
"🏥 Operen per primera vegada un fetus que havia desenvolupat els budells fora del seu cos.
"El risc que la intervenció fos malament era d'un 95%"
La intervenció es va fer a la setmana 28 de gestació a BCNatal, el consorci de medicina maternofetal integrat per l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic de Barcelona. Sis setmanes després, en la setmana 34, va néixer per cesària.
Ara, amb dos mesos de vida, el pronòstic és positiu i els metges asseguren que evoluciona favorablement. De fet, des del principi s'ha pogut alimentar amb normalitat.
La malformació es va detectar a la setmana 20
Els metges van detectar la malformació durant una ecografia rutinària quan la mare, una jove de 20 anys, estava embarassada de 20 setmanes.
El fetus patia una gastròsquisi, una alteració congènita que provoca que els budells, i en alguns casos altres òrgans, es desenvolupin fora de l'abdomen perquè la paret abdominal no es tanca bé durant l'embaràs. Aquesta exposició directa al líquid amniòtic pot inflamar els intestins, reduir-ne el reg sanguini i fins i tot provocar necrosi.
El més habitual és tractar-ho un cop el nadó ja ha nascut, però, en aquest cas, els especialistes van considerar que hi havia molt risc de perdre l'intestí abans del naixement i van proposar una cirurgia fetal que fins ara només s'havia fet als Estats Units i a Colòmbia.
"Al principi no volia tirar endavant amb l'operació, tenia molta por", ha expressat la mare.
Una operació d'alta precisió dins l'úter
La intervenció, que va durar dues hores i mitja, va requerir la participació d'especialistes en medicina fetal, cirurgia pediàtrica, anestesiologia i neonatologia.
Els cirurgians van fer una incisió al ventre de la mare per accedir a l'úter i recol·locar el fetus, que pesava només 700 grams, en una posició adequada per poder operar-lo. Mitjançant una laparoscòpia, van introduir quatre tròcars a la bossa amniòtica, van extreure el líquid amniòtic i van insuflar gas per crear espai i poder treballar amb seguretat.
Després, van anar reintroduint amb molta precisió l'intestí dins la cavitat abdominal a través d'una obertura d'un centímetre i mig.