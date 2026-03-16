Nova ampliació de l'Hospital del Mar: més tecnologia, més espai i serveis pioners
- Quatre quiròfans nous, una àrea maternoinfantil renovada, un heliport i una farmàcia robotitzada impulsen la segona fase del projecte
- L'hospital continua avançant cap a la tercera i última fase d’ampliació prevista d'aquí a 5 anys
Quatre quiròfans nous, una sala maternoinfantil, un heliport per a emergències i una farmàcia robotitzada per optimitzar el subministrament de medicació... són els grans atractius de la segona fase d'ampliació de l'Hospital del Mar. Nous espais, sostenibles i eficients, dissenyats per oferir un millor servei als pacients.
Inversió i finançament
Una obra de 161 milions d’euros, finançada en part amb fons europeus, que suma més de 30.000 m² nous d'instal·lacions amb l'objectiu de reduir llistes d'espera i millorar el flux assistencial per als més de 350.000 veïns de la Vila Olímpica, La Mina i El Raval que depenen del centre. Es tracta de barris amb una població sovint més vulnerable i amb una gran demanda de recursos socials, fet que incrementa les necessitats sanitàries.
El director de l'Àrea Assistencial de l'hospital, Víctor Pérez, insisteix que aquesta ampliació suposarà un pas endavant molt important: "És un repte. Són poblacions molt especials que necessiten una alta intensitat d'actuació i disposar d'aquest tipus d'instal·lacions ens ho facilita. Ara tenim espais molt més tecnològics i noves realitats que ja poden gaudir els nostres pacients, i que no tenen res a veure amb el que teníem abans."
“És important estar a l'altura de la resta d'hospitals de la ciutat“
Nova tecnologia
Pérez assenyala que gràcies a treballar amb la màxima innovació en logística sanitària, el centre s'ha convertit en el primer hospital del món en incorporar un magatzem farmacèutic robotitzat d'alta densitat, fet que optimitza l'espai fins a un 80%.
Es guanya tant en espai com en tecnologia, "l'Hospital del Mar té més de 100 anys d'història, amb pavellons molt antics que s'han anat enderrocant en les fases d'ampliació i amb certs problemes per estabilitzar-los. És important estar a l'altura de la resta d'hospitals de la ciutat", afegeix.
En la mateixa línia, dos dels nous quiròfans són híbrids, un destinat a cirurgia vascular i l'altre, a neurocirurgia. La resta s’utilitzaran per a cirurgies generals. A banda de ser quiròfans robòtics, un d'ells incorpora una ressonància magnètica que permetrà fer cirurgies assistides per robots.
Els responsables de l'hospital també recorden els episodis d'inestabilitat viscuts durant la pandèmia de la Covid-19 i asseguren que el nou projecte recull una sèrie de millores pensades per respondre de manera més eficient a una possible crisi sanitària futura.
L'Hospital del Mar ha posat en funcionament noves plantes d'hospitalització i ha ampliat urgències, duplicant-ne l'espai i afegint-hi nous punts d'atenció. També ha obert una UCI renovada. Amb aquestes millores, l'hospital guanya espai, tecnologia i capacitat per reduir llistes d'espera, amb espais dissenyats conjuntament amb professionals i usuaris per oferir un entorn més modern i adequat.
Fase final d'ampliació
El projecte, iniciat fa anys i interromput per la crisi de 2010, continua avançant. Paral·lelament a aquesta inauguració, ja es treballa en la fase final d'ampliació, que preveu un nou edifici de 40.000 m² amb 544 llits, 24 quiròfans, noves consultes externes i laboratoris, que podria entrar en funcionament d'aquí a 5 o 6 anys. Un cop s'hi sumin els set quiròfans previstos en aquesta fase final, l'hospital arribarà als 24 quiròfans, en comparació amb els 17 actuals.