Barcelona presenta el primer Pla Antiracista per combatre el racisme de manera estructural
- L¡objectiu d’afrontar el racisme de manera estructural i transversal
- El document preveu un centenar d’accions a desplegar durant els pròxims deu anys
Aquest dilluns al matí s'ha presentat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona el primer Pla Antiracista de Barcelona 2026-2036, que neix amb la voluntat d’integrar la lluita contra el racisme en totes les polítiques municipals. L’estratègia planteja una actuació coordinada que impliqui els diferents àmbits de l’administració local.
El pla estarà dotat amb 3,4 milions d'euros. El pla vol garantir una igualtat real i efectiva de drets. Es aquest sentit, Collboni ha destacat que la diversitat per si sola no garanteix la igualtat. "Perquè sigui una fortalesa de Barcelona, s'ha d'acompanyar, s'ha de defensar, s'ha de protegir", ha dit.
L'alcalde ha dit també que l'impuls del pla no és aliè al context d'auge de l'extrema dreta. En aquest context, ha afirmat, les ciutats poden ser "espais de resistència democràtica" i espais "de drets" mitjançant la defensa de la dignitat humana "des de la proximitat i des de les polítiques concretes". "Barcelona vol assumir un paper actiu i referent en aquesta lluita. Sempre ho ha fet, però ara més que mai", ha conclòs.
Formació i revisió interna
En l’àmbit institucional, el pla preveu la formació del personal de l’administració en matèria d’antiracisme. També s’impulsarà la revisió dels procediments administratius per detectar i corregir possibles pràctiques discriminatòries.
A més, es promocionarà la diversitat en la plantilla municipal i s'inclouran clàusules de contractació amb perspectiva intercultural i antiracista.
Accés a l’habitatge
Una de les línies destacades és la creació d’un protocol específic per evitar la discriminació racial en l’accés a l’habitatge, amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats.
Suport a joves i persones migrades
El pla també inclou mesures per reforçar l’acompanyament de persones joves i migrades, amb accions orientades a millorar la seva inclusió social i a prevenir situacions de vulnerabilitat.