Trapero defensa la unitat d'Informació dels Mossos davant els sindicats
- El director general dels Mossos d’Esquadra es reuneix amb els sindicats policials després de les explicacions donades al Parlament sobre la infiltració d’agents
- Tot i admetre errors en els procediments, Trapero defensa la tasca de la unitat d’Informació i ha demanat suport al cos
El director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, juntament amb el cap de la comissaria General d'Informació, l'intendent Carles Hernández, s’han reunit aquest divendres amb els sindicats policials per explicar-los les novetats relacionades amb la infiltració d’agents en una assemblea de professors. La trobada arriba després de les compareixences al Parlament tant de Trapero com de la consellera d’Interior, Núria Parlon, arran de la polèmica generada per aquesta actuació policial.
Segons fonts presents a la reunió, el to ha estat "cordial", amb voluntat de reforçar la confiança interna en un moment que ha reobert debat públic sobre els límits de l’actuació policial en espais de caràcter social i educatiu.
Procediments en revisió
Durant la reunió, Trapero ha recordat que s’ha obert un expedient intern per esclarir els fets. Tot i això, ha volgut defensar de manera clara la feina feta pels agents implicats i pel conjunt de la unitat d’Informació.
Davant els sindicats, Trapero també ha admès que els protocols actuals “ja no resolen la realitat actual” i que cal una actualització dels procediments per adaptar-los als nous contextos socials.
Seguiment sindical del cas
Els sindicats policials han traslladat que es mantindran pendents de com evoluciona el cas i dels resultats de l’expedient obert. Alhora, consideren positiu que es revisin uns protocols tal com han avançat els responsables del cas.
Pressió política i peticions de dimissió
La polèmica ha traspassat l’àmbit policial i ha arribat de ple al terreny polític. Diversos partits han demanat la dimissió tant de Trapero com de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a qui responsabilitzen de no haver evitat una actuació considerada desproporcionada.
Des del Departament d’Interior, però, es manté el missatge de prudència i d’espera als resultats de l’expedient obert, mentre es defensa la necessitat de preservar la feina dels Mossos en un context de seguretat complex.
Moció al Parlament la setmana vinent
El Parlament votarà la setmana que ve una moció de la CUP que reclama al Govern la retirada “definitiva i immediata” de la iniciativa d’Educació i Interior que preveu la presència de Mossos d’Esquadra als centres educatius.
La cambra es pronunciarà sobre una proposta polèmica de la qual alguns instituts ja s’han desmarcat, mentre la consellera d’Educació, Esther Niubó, està prevista que comparegui dimarts en comissió per donar explicacions sobre aquesta prova pilot.