El judici per la fortuna oculta dels Pujol a Andorra queda vist per a sentència
- Les defenses dels empresaris acusats neguen l’existència de proves i denuncien una voluntat de “criminalitzar” tot l’entorn de Jordi Pujol Ferrusola
Després de 38 sessions i més de 200 testimonis, l'Audiència Nacional deixa vist per a sentència aquest dijous el judici per la fortuna que la família Pujol va mantenir amagada durant dècades a Andorra. El procés judicial s’ha allargat des del 24 de novembre, i s’ha tancat amb els informes finals de les defenses.
Les defenses dels empresaris neguen irregularitats
En aquesta darrera sessió, les defenses dels nou empresaris acusats de pagar presumptes comissions a Jordi Pujol Ferrusola han mantingut que durant el judici no s’ha acreditat cap irregularitat ni cap delicte. La Fiscalia demana per a aquests acusats penes de fins a cinc anys de presó.
L’advocat Carles Monguilod, defensor de l’empresari Gustavo Buesa, ha assegurat que no s’ha provat “cap acte mendaz” ni cap conducta irregular. En la mateixa línia, José María Fuster-Fabra, advocat de l’empresari Josep Mayola, ha insistit que “està per demostrar” que Jordi Pujol Ferrusola hagi comès cap delicte i, en aquest context, ha denunciat que s'ha intentat "tacar absolutament a tothom que envolta" al fill gran de l'expresident català.
Crítiques a la instrucció del cas
En aquest sentit, s'han pronunciat diverses defenses al·legant que el procediment ha partit d’un prejudici inicial contra el primogènit de l’expresident. Fuster-Fabra ha qualificat aquesta visió de Jordi Pujol Ferrusola com un “virus contaminant”, que hauria acabat afectant tota la seva família i els empresaris que hi van tenir relació.
Monguilod també ha criticat el que considera una instrumentalització política del cas i ha expressat el seu rebuig tant al lema “Espanya ens roba” com a les consignes de “a por ellos” dirigides als cossos policials durant l’1 d’octubre del 2017.
L'origen dels diners, en disputa
La Fiscalia sosté que els fons ocults a Andorra no provenen de la suposada deixa de Florenci Pujol, pare de l’expresident, sinó de comissions il·legals vinculades a contractes públics adjudicats per la Generalitat de Catalunya.
Les defenses, però, rebutgen aquesta tesi i confien que el tribunal valori les proves sense influències externes i acabi dictant una sentència absolutòria. L’advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, denuncia un “festí punitiu” i assegura que no s’ha provat que l’origen dels fons familiars fos la corrupció. També nega qualsevol paper de Jordi Pujol en un suposat entramat de comissions il·legals. L’expresident de la Generalitat va quedar eximit de comparèixer al judici per motius de salut. Actualment té 95 anys.