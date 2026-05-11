El recorregut de la rua del Barça: carrers afectats, talls de trànsit i recomanacions de mobilitat
- La rua del Barça per la Lliga arrencarà a les 17h al Camp Nou
- El pas de la comitiva pel centre de Barcelona provocarà talls de trànsit i afectacions a més de 30 línies de bus
La comitiva de celebració del títol de Lliga del FC Barcelona començarà aquest dilluns a les 17.00 hores a l’Spotify Camp Nou i recorrerà diversos carrers cèntrics de la ciutat abans de tornar de nou a l’estadi.
L’itinerari previst passarà per la Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes, Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, Londres, avinguda de Sarrià, Travessera de les Corts i Arístides Maillol, sense arribar a plaça Catalunya, segons ha informat l’Ajuntament de Barcelona.
Dispositiu de seguretat i trànsit
Durant tota la rua, la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) acompanyarà la comitiva per facilitar-ne la mobilitat i, conjuntament amb els Mossos d’Esquadra, garantir la seguretat de l’esdeveniment. Els agents faran talls de trànsit progressius a mesura que avanci la desfilada i aplicaran mesures d’ordenació per mantenir la seguretat de vehicles i vianants.
Afectacions al transport públic
Les restriccions de trànsit en superfície afectaran més d’una trentena de línies d’autobús de TMB, entre les quals hi ha les D20, D40, D50, H8, H10, H12, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, X1, X3, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 52, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 70, 78, 113, 157, 175 i les rutes blava i vermella del Barcelona Bus Turístic. Els desviaments es faran de manera dinàmica segons els talls viaris.
Recomanacions de mobilitat
Tant l’Ajuntament de Barcelona com TMB recomanen utilitzar el metro per desplaçar-se durant la tarda. Les estacions més properes al recorregut són Badal i Collblanc (L5), Palau Reial, Maria Cristina i Les Corts (L3), Passeig de Gràcia (L2, L3 i L4), Entença i Hospital Clínic (L5), així com Catalunya i Urquinaona. El servei de metro funcionarà fins a les 12 de la nit.
Reforç de personal i durada prevista
A partir de les 16.00 hores, TMB reforçarà amb més personal d’atenció i seguretat les estacions situades al llarg del recorregut per regular els fluxos de viatgers. Les afectacions de trànsit es preveuen entre les 17.00 i les 22.00 hores, aproximadament. La rua comptarà també amb dos vehicles del Barcelona Bus Turístic vinilats especialment per a l’ocasió.