El primogènit dels Pujol desvincula els comptes andorrans amb els seus negocis i defensa que eren finances privades
- Segon dia de declaració de Pujol Ferrusola a l’Audiència Nacional, després de més de tres hores responent a les preguntes del fiscal
- Ha negat que el seu pare mai hagi tingut un compte bancari a l'estranger o a Andorra
Segona sessió de la declaració Jordi Pujol Ferrusola en el cas dels Pujol a L'Audiència Nacional. S'enfronta a una petició de 29 anys de presó. Tot després que l'expresident Pujol hagi quedat exonerat per raons de salut. El primogènit ha assegurat al tribunal que mai va cobrar ni pagar des dels seus comptes andorrans a les seves empreses, Imisa o PMC. Tampoc va fer servir els comptes per facturar els seus serveis a clients com Copisa, Comsa o Isolux.
Pujol Ferrusola ha explicat que els diners de la deixa del seu avi, que havia deixat als set nets (fills de Pujol) i la seva nora, s'havia anat invertint en productes financers complexos a l'estranger i que quan arribaven a termini de venciment... ell s'encarregava de reinvertir-los.
El repartiment dels fons familiars
El 1992, ha explicat, es va produir un canvi en el sistema de gestió dels diners: va obrir comptes bancaris a cada germà i la seva mare i va repartir els diners. Cadascú, a partir d'aquí, feia la seva gestió personal. El seu germà gra continuava assessorant la resta de germans. Aquest sistema es manté dins l'any 2000 i el 2004 es va fer l'últim ingrés.
Negació de vincles amb la Generalitat
Durant l'interrogatori del fiscal, Fernando Bermejo, ha negat que cap dels seus ingressos a comptes d'Andorra tingués relació amb la Generalitat.
Preguntat per operacions i ingressos concrets, Pujol Ferrusola ha justificat alguns moviments, ha dit que no en recordava altres, i s'ha negat a respondre en els casos que afectaven la seva exdona.
El canvi de bancs i el trasllat a la BPA
L’any 2010, segons ha relatat, la família va viure un punt d’inflexió arran del descontentament amb algunes inversions fetes a través d’Andbank, hereva de la Banca Reig. Van demanar tota la documentació dels seus moviments i la destrucció de les còpies, una petició que el banc va rebutjar.
Amb l’entrada en vigor de la nova legislació sobre persones políticament exposades, l’entitat va instar-los a marxar. La família va decidir traslladar els fons a la BPA, un dels pocs bancs independents que quedaven al Principat d’Andorra i que, segons Pujol Ferrusola, els generava més confiança que entitats vinculades a bancs espanyols.
El paper de l'expresident Pujol
Jordi Pujol Ferrusola també ha negat que el seu pare tingués diners propis a l’estranger. En aquest sentit, ha admès que una carta en què l’expresident afirmava que un compte era seu corresponia en realitat a un compte del seu fill gran, que volia ocultar-lo a la seva exdona en el context del seu divorci.