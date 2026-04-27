Prova d'ES-Alert a l'entorn de Vandellòs II: els mòbils reben el primer simulacre d'emergència nuclear
- El simulacre comprova la cobertura dels missatges d'emergència en un radi de 10 quilòmetres de la nuclear
- El 55% dels municipis en risc no tenen aprovat el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear
40 anys després de la catàstrofe de Txernòbil, les poblacions properes a la central nuclear Vandellòs II han dut a terme avui, a les 11:12 hores, la primera prova del sistema d'alertes mòbils ES-Alert, en un radi de 10 quilòmetres. El simulacre, coordinat per la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, ha permès testar la recepció dels avisos en diversos municipis del pla d'emergència nuclear.
L'accident nuclear de Txernòbil va ser el més greu de la història. L'efemèride torna a posar el focus en la importància de la prevenció, la informació a la ciutadania i la preparació davant possibles emergències radiològiques.
“🚨 Realitzada la primera prova del sistema ES-Alert a l'àrea d'influència de la nuclear de Vandellòs II | @RTVECatalunya pic.twitter.com/uH3HXzB9z2“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 27, 2026
Missatges i cobertura
Els telèfons mòbils de municipis com Vandellòs, l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Pratdip, l'Ametlla de Mar i Tivissa han rebut un primer missatge en castellà advertint que es tractava d'una prova i que no calia fer cap acció. Minuts després, s'ha enviat el mateix avís en català.
El missatge ha estat emès des del Centre estatal de Seguiment i Coordinació d'Emergències (CENEM), a petició de la subdelegació. Tot i que l'alerta estava dirigida a l'àrea del pla PENTA I, també ha arribat a poblacions properes fora d'aquest radi.
Avaluació pendent de les telecomunicacions
La subdelegada del govern espanyol a Tarragona, Elisabet Romero, ha valorat positivament la prova i ha assegurat que els missatges han arribat "a totes les poblacions". Tot i això, ha advertit que caldrà esperar l'informe de les empreses de telecomunicacions per detectar possibles zones sense cobertura: "És una prova de cobertura i fins d'aquí a uns dies no sabrem si hi ha punts foscos", ha indicat Romero, que ha afegit que, si es detecten mancances, "s'aplicaran mesures" per corregir-les.
Els municipis reclamen més formació
L'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha fet una valoració "molt positiva" del simulacre, destacant que ajuda a identificar punts sense cobertura. Ha recordat que durant l'apagada d'ara fa un any es van detectar deficiències i ha insistit en la necessitat de solucionar-les.
També ha reclamat que aquests exercicis es facin "més sovint" i que s'informi millor la població sobre com actuar en cas d'accident radiològic. En aquest sentit, ha recordat que només un 28% dels municipis han rebut formació específica, segons un informe recent del Síndic de Greuges.
Pròxims simulacres
Romero ha avançat que es preveu un futur simulacre amb participació ciutadana, de la qual encara no hi ha data. També ha volgut desvincular aquesta prova de l'informe del Síndic, que alertava que un 55% dels municipis en risc no tenen aprovat el Pla d'Actuació Municipal d'Emergència Nuclear (PAMEN).
Aquest tipus de proves es duen a terme regularment en centrals nuclears de tot l'Estat. De fet, aquest dimecres està previst un exercici similar a la central d'Ascó, també a Tarragona.
En aquest context, les autoritats insisteixen que sistemes com l'ES-Alert són clau per garantir una resposta ràpida i efectiva davant qualsevol incident.