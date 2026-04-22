Castellbisbal entra a la zona amb restriccions per la pesta porcina
Catalunya ha detectat 16 nous casos de pesta porcina africana en senglars durant l’última setmana. Tots s’han registrat a la zona de risc, excepte un cas a Castellbisbal, que s’incorpora així al mapa de municipis amb restriccions d’accés al medi natural.
Amb aquest nou positiu, ja són 19 els municipis obligats a aplicar mesures restrictives. El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha explicat que la resolució ja s’ha publicat i que l’alcalde de Castellbisbal ha estat informat.
Control de la fauna i perímetre tancat
Segons Ordeig, el municipi queda dins la zona perimetrada per l’A-2 i la B-40, que s’ha tancat amb tanques per impedir el pas de la fauna i reduir el risc de propagació cap al nord.
El conseller ha demanat calma i tranquil·litat i ha subratllat que els esforços se centren a intensificar el buidatge sanitari de senglars a la zona zero “al més aviat possible”. També ha descartat una reobertura parcial de Collserola, assegurant que “la crisi no ha acabat”.
La Generalitat ja ha imposat 9 sancions a persones que han incomplert la prohibició d’accés. Tot i això, Ordeig ha llançat un missatge d’optimisme al sector porcí, recordant acords d’exportació amb la Xina i l’evolució positiva del preu del porc, proper als nivells previs a la crisi.