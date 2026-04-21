El cap de gabinet d'Illa investigat per un cas de desviament de fons públics quan era alcalde d'Esparreguera
- El jutjat de Martorell investiga els contractes del consistori amb una fundació laboral
- Presidència ha expressat la seva plena confiança en Eduard Rivas
El Govern s'ha vist envoltat en una nova polèmica arran de la revelació que el cap de gabinet de Salvador Illa, Eduard Rivas, està sent investigat per la policia arran d'un cas de desviaments de fons públics quan era alcalde de l'Ajuntament d'Esparreguera.
Segons ha avançat El Periódico i ha confirmat RTVE, a petició del jutjat de Martorell se li va requisar el telèfon mòbil quan estaven registrant les dependències municipals el passat 15 de gener. Tres mesos després, la policia encara té pendent bolcar el contingut del dispositiu. Fonts de Presidència han traslladat la seva “plena confiança” en Rivas i remarquen la seva disposició a col·laborar amb la justícia: "És el primer interessat que s'aclareixi aquesta investigació el més aviat possible".
La investigació per un presumpte delicte de malversació de caudals públics a l'Ajuntament d'Esparreguera és dirigida pel jutjat número 7 del tribunal d'Instància de Martorell. La causa es troba oberta i sota secret.
Irregularitats en contractes públics amb una fundació
La investigació se centra en les irregularitats detectades en els contractes públics de neteja i manteniment dels carrers de l'Ajuntament d'Esparreguera entre el 2022 i el 2024 amb la Fundació per a la Inclusió Laboral (FIL). Es tracta d'un ens amb seu a la mateixa localitat que ofereix feina a persones amb discapacitat intel·lectual i amb risc d'exclusió. El seu patronat està format pels ajuntaments d'Esparreguera, Abrera, Olesa de Montserrat, Sant Esteve de Sesrovires i Collbató.
En el febrer del 2025, els Mossos van detenir a tres directius del FIL per haver pagat despeses privades amb els fons de la fundació. Rellevats dels seus càrrecs per part del Patronat, ara mateix aquests tres investigats es troben en llibertat amb càrrecs.
Rivas va ser alcalde d'Esparreguera entre el 2015 i el 2024 i va deixar el càrrec en ser nomenat cap de gabinet d'Illa.