Montserrat impulsa un projecte per prevenir inundacions al monestir
- Les actuacions, amb un pressupost de 3,7 milions d'euros, tindran una durada prevista de 18 mesos
- La infraestructura està calculada per suportar fenòmens extrems amb una recurrència de fins a 500 anys
Dies després que la Generalitat faci un pas endavant per reforçar la gestió de l'aigua per reduir la dependència de la pluja i garantir la seguretat hídrica del territori, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Patronat de la Muntanya de Montserrat volen dur a terme una sèrie d'actuacions en aquesta mateixa línia: reduir el risc d'inundabilitat del monestir.
Montserrat es prepara per fer front a fenòmens meteorològics extrems amb un nou projecte pressupostat amb 3,7 milions d'euros i amb una durada aproximada de 18 mesos de construcció. El pla preveu recollir les aigües pluvials dels torrents de la Trinitat i Sant Salvador, que actualment baixen sense control en episodis de pluja intensa. Aquest cabal acaba sovint circulant per les places del monestir per la manca d'un sistema de drenatge eficient.
Canalització subterrània
El disseny de la nova mesura contempla una conducció soterrada que portarà l'aigua fins al desguàs de Santa Maria. En aquest context, les obres estan dimensionades per suportar fenòmens extrems amb una recurrència de fins a 500 anys, amb l'objectiu de minimitzar els riscos per a visitants i també a les infraestructures del monestir. El projecte vol aprovar-se abans que acabi l'any, juntament amb un conveni que definirà el finançament entre les dues institucions.
Antecedents d'aiguats
La preocupació de dur a terme aquestes actuacions, el més ràpid possible, arriba just després de diversos episodis meteorològics recents, com les darreres inundacions i esllavissades de la zona, causants també de despreniments de terra i rescats a la muntanya. L'últim registre d'inundació significativa va ser el passat setembre de 2025, que va provocar el col·lapse d'accessos i serveis per pluges superiors a 100 litres per metre quadrat.
La col·laboració entre les institucions es remunta al 2001, quan ja es va canalitzar el torrent de Santa Maria després de greus inundacions. Els nous treballs donen continuïtat a aquesta estratègia per adaptar-se a l'augment de fenòmens extrems, així com el canvi climàtic.