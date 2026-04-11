Extingit l'incendi a una empresa de productes farmacèutics de Mollet del Vallès amb nou ferits lleus

  • L’incendi a la farmacèutica Euromed ha afectat un reactor d'etil i etanol obligant a activar el PLASEQCAT
  • Els nou ferits han estat donats d'alta 'in situ' i s'ha demanat a la ciutadania no acostar-se a la zona
Els Bombers treballant en l'incendi a l'empresa de productes farmacèutics Euromed, a Mollet del Vallès Bombers de la Generalitat
Marc Guasch Ferreiro

Un incendi a l'empresa farmacèutica Euromed de Mollet del Vallès ha quedat estabilitzat la matinada d’aquest dissabte després d’afectar un reactor de la companyia, segons han informat Protecció civil i els Bombers de la Generalitat.

El foc, que finalment ha quedat extingit cap al migdia, ha generat una columna de destil·lació d’etil i etanol, fet que ha obligat a activar el pla d’emergències químiques PLASEQCAT i a mobilitzar 16 dotacions de bombers, que han treballat per evitar la propagació a la resta de la instal·lació.

Un cop controlat el foc, es mantindrà un dispositiu dels Bombers a lloc per revisar un dipòsit que es troba en una zona inaccessible i on encara queden restes de producte. 

Tasques d’extinció

L’incendi s’ha contingut a la zona del reactor, on encara persistien punts calents. Els bombers han actuat des de l’exterior per la debilitat estructural del recinte i han sufocat fins a tres conats de revifada amb línies d’aigua i el suport d’autoescales.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès nou persones en estat lleu, que han estat donades d’alta in situ després de rebre assistència, sense trasllats hospitalaris.

Afectacions i mobilitat

Per seguretat, els Mossos d’Esquadra van tallar inicialment l’AP-7 a l’altura del km 138 i l’accés al polígon de Can Magarola.

Un cop estabilitzat el foc, cap a les 07.00 h, s’ha reobert l’autopista i el polígon, amb l’excepció dels accessos a l’empresa afectada.

