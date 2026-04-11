Estabilitzat l'incendi en una empresa química de Mollet del Vallès amb nou ferits lleus
- L’incendi a la farmacèutica Euromed ha afectat un reactor d'etil i etanol obligant a activar el PLASEQCAT
- Els nou ferits han estat donats d'alta 'in situ' i s'ha demanat a la ciutadania no acostar-se a la zona
Un incendi a l'empresa farmacèutica Euromed de Mollet del Vallès ha quedat estabilitzat la matinada d’aquest dissabte després d’afectar un reactor de la companyia , segons han informat Protecció civil i els Bombers de la Generalitat.
El foc ha generat una columna de destil·lació d’etil i etanol, fet que ha obligat a activar el pla d’emergències químiques PLASEQCAT i a mobilitzar 16 dotacions de bombers, que han treballat per evitar la propagació a la resta de la instal·lació.
“A Mollet del Vallès, hi treballem 16 dotacions de #bomberscat, juntament amb el #GRIT, en l’extinció d’un incendi en una indústria química, on crema la columna de destil·lació d’etil i etanol (avís 04.22h @112). Hem sectoritzat la zona i treballem per evitar-ne la propagació. https://t.co/ZyZRS5eVHm pic.twitter.com/cKj9IfPhkj“— Bombers (@bomberscat) April 11, 2026
Tasques d’extinció
L’incendi s’ha contingut a la zona del reactor, on encara persistien punts calents. Els bombers han actuat des de l’exterior per la debilitat estructural del recinte i han sufocat fins a tres conats de revifada amb línies d’aigua i el suport d’autoescales.
“Continuem amb les tasques d’extinció a la indústria de Mollet del Vallès, rematant els tres conats que hem detectat. Treballem des de l’exterior, ja que l’estructura està compromesa.— Bombers (@bomberscat) April 11, 2026
S’ha obert l’accés al polígon, excepte els punts d’entrada a l’empresa.#bomberscat #PLASEQCAT pic.twitter.com/15pAywSjFu“
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès nou persones en estat lleu, que han estat donades d’alta in situ després de rebre assistència, sense trasllats hospitalaris.
Afectacions i mobilitat
Per seguretat, els Mossos d’Esquadra van tallar inicialment l’AP-7 a l’altura del km 138 i l’accés al polígon de Can Magarola.
Un cop estabilitzat el foc, cap a les 07.00 h, s’ha reobert l’autopista i el polígon, amb l’excepció dels accessos a l’empresa afectada.