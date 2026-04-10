La primera calorada d'abril s'acaba amb una baixada sobtada de les temperatures
- La Vall de l'Ebre i el pla de Lleida superen els 30 graus per primer cop aquest any
- Tot i la pujada de les temperatures, a l'alta muntanya els gruixos de neu són considerables i les estacions d'esquí allarguen la temporada
La primera gran calorada de la primavera acabarà bruscament aquest cap de setmana després de superar la barrera dels 30 graus a gran part del territori, especialment a la Vall de l'Ebre i el pla de Lleida. Aquesta pujada precipitada de les temperatures han accelerat les activitats a l'aire lliure, l'ús de la crema solar, gaudir de menjar gelats o beure begudes refrescants. Unes actituds més típiques de l'estiu.
“🌡️🌞Temperatures pròpies d'estiu... Com combatir la calor?— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 9, 2026
🔸Fins a 32Cº a Ponent i la Vall de l’Ebre@RTVECatalunya pic.twitter.com/njxdZZDU4A“
Es tracta d'un episodi poc habitual. Segons la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), l'abril de 2026 se situa com el cinquè any més primerenc en què Catalunya arriba als 30 graus, només superat per l'abril del 2011, amb màximes que van arribar als 35 °C.
Tot i això, a partir de diumenge, hi haurà un canvi de temps amb una baixada notable de les temperatures i més caracterític de la primavera.
La calor accelera canvis d'hàbits
L'ambient estival s'ha traslladat als carrers. Les botigues detecten canvis d'armari anticipats, amb un augment de la venda de roba lleugera.
A les farmàcies, el consum de protectors solars creix, ja que el sol d'aquestes dates "crema igual que a l'agost", segons els professionals del sector.
També augmenta l'activitat als gimnasos i centres esportius, que aprofiten el bon temps per incrementar la seva oferta i rebre més usuaris.
Fins i tot famílies i infants recuperen rituals de ple estiu, com menjar gelats a la sortida de l'escola.
Canvi de temps a partir de diumenge
L'episodi de calor es mantindrà fins dissabte, però diumenge s'espera un canvi brusc de temps, amb una clara baixada de les temperatures i un augment de la inestabilitat. Podrien arribar ruixats i un ambient més característic de la primavera.
S'allarga la temporada d'esquí
Tot i la calorada, l'altre extrem del territori explica una història molt diferent. A l'alta muntanya, les condicions hivernals encara són presents i els gruixos de neu són considerables.
A Masella, els gruixos superen el metre a les cotes mitjanes i arriben als dos metres al cim de la Tosa d'Alp. L'estació continua rebent més de 2.000 esquiadors diaris, amb caps de setmana que han arribat als 8.000, i manté la previsió d'obrir fins al 19 d'abril, amb la possibilitat d'allargar fins al 3 de maig si les condicions ho permeten.
A l'Aran, l'estació Baqueira Beret ha tancat la temporada després de Setmana Santa. Han gaudit de 129 dies d'esquí amb més d'un milió de forfets venuts. Es tracta d'una xifra "rècord", segons el director de l'estació, Xavi Ubeira, que també destaca l'increment d'esquiadors internacionals, sobretot francesos, anglesos i sud-americans, i un repunt notable de catalans.
Els gruixos encara arriben als 2 metres a les cotes altes i als 50 cm a les baixes, però l’arribada del bon temps i la proximitat de la primavera fan que la demanda disminueixi.