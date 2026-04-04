Alta ocupació turística a la costa i la muntanya
- El bon temps acompanya i es calcula que la despesa per persona aquesta Setmana Santa s'enfila fins als 530 euros
- Els Bombers fan una quinzena de rescats de muntanya en 24 hores i demanen prudència a l'hora de fer excursions al medi natural
Són dies de descans i desconnexió per a molts. De passejos, terrasses i vacances. Les temperatures primaverals aquesta Setmana Santa han afavorit una alta ocupació turística a la costa i la presència d'importants gruixos de neu a la muntanya han atret també molts esquiadors per gaudir de la neu.
Enguany es calcula que la despesa per persona ha pujat un 13% respecte l'any passat i supera els 530 euros. Per a la majoria d'estacions aquest és el darrer cap de setmana d'una temporada d'esquí que en molts aspectes ha estat excepcional.
Malgrat el bon temps i les temperatures agradables conviden a gaudir de l'aire lliure, cal extremar la precaució perquè en només 24 hores els Bombers han hagut de fer 15 rescats de muntanya. En alguns casos ha fet falta demanara l'ajuda d'helicòpters. De fet, els petits incidents son els més habituals en dies festius i vacances, quan el temps acompanya i hi ha més activitat.
Per reduir el risc, els Bombers recomanen planificar la ruta i anar ben equipats. Eduard Casas, sergent dels GRAE, aconsellen assegurar-se que es té el mòbil ben carregat i si a la zona no hi ha cobertura, és fonamental portar sistemes de geolocalització perquè, en cas d'accident greu, això pot marcar la diferència entre sobreviure o no.
En circumstàncies difícils s'ha de trucar ràpidament al telèfon d'emergències 112.
Problemes a l'AP-7
Trànsit calcula que durant la segona fase de l'operació sortida de Setmana Santa han sortit mig milió de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest dissabte la incidència viària més destacada ha estat l'accident d'un camió amb dos turismes a l'AP-7, a l'altura de Llinars del Vallès, que ha causat cues quilomètriques.
“🔴❌❌ A l'AP-7 hi ha dos carrils tallats a Llinars del Vallès en sentit la Roca del Vallès per un #accident. Hi ha retencions en aquest tram.— Trànsit (@transit) April 4, 2026
🔴 A la mateixa autopista hi ha lentitud i aturades entre Cardedeu i Llinars del Vallès en sentit Girona. pic.twitter.com/NC1dqbhP5Q“
El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí al quilòmetre 122, a tocar de l'àrea de descans de Llinars, i ha tallat la via durant prop d'una hora en sentit Barcelona. També hi ha hagut lentitud i aturades d'uns 4 quilòmetres a la mateixa via entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona; i circulació lenta d'uns dos quilòmetres a la C-32 i a l'N-II entre Tordera i Palafolls.
No tothom viatja per Setmana Santa
Tot i les bones xifres d'ocupació turística arreu de Catalunya, més de la meitat dels ciutadans no han marxat de viatge durant aquests dies de Setmana Santa. La majoria, perquè la situació econòmica no els ho permet, però també per altres raons, com obligacions laborals o preferència per estalviar.
En tot cas, aquestes persones, que representen al voltant del 56% de la població, disposen d'alternatives per no avorrir-se i gaudir una mica del descans a prop de casa. Es calcula que la despesa dels qui no viatgen és d'uns 279 euros i els que més gasten són els joves, que també tenen més hores lliures.
Als que els toca treballar no tenen més remei que resignar-se, però alguns ja esperen amb candeletes la següent oportunitat de fer un viatge més o menys llarg. Serà d'aquí aproximadament 3 mesos quan arribi l'estiu.