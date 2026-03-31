Repunt de l’euríbor al 2,5%: la butxaca, de nou en alerta
- El principal indicador hipotecari puja al 2,56% pel conflicte a l’Orient Mitjà i torna a encarir hipoteques variables després de dos anys de treva
- Els experts preveuen que l'euríbor arribi al 3% per l'elevada incertesa i alerten del perill d'agafar ara un tipus fix
Després de dos anys de paus, molts hipotecats tornen a estar pendents de l'euríbor. El conflicte a l’Orient Mitjà ha provocat un augment notable del principal indicador de referència hipotecària. Concretament, l’índex s’ha situat al 2,56%, amb un increment de 33,9 punts bàsics respecte al febrer, quan va tancar al 2,22%.
Aquesta és la pujada més pronunciada de l’euríbor en tres anys i mig, un moviment que recorda el de 2022, quan la crisi energètica derivada de la guerra d’Ucraïna va tensionar els mercats. Segons l’analista de Help My Cash, Miquel Riera, l’increment està lligat a l’encariment del petroli, l’augment de la inflació i les expectatives d’una futura pujada de tipus | Informa: Climent Sabater
Perspectives a curt termini: fins al 3%?
Si la inestabilitat a l’Orient Mitjà continua, l’euríbor podria acostar-se al 3% en els pròxims mesos. Aquesta situació impacta directament en les revisions hipotecàries: qui revisi ara la seva quota pagarà de mitjana 14 euros més al mes. En una hipoteca de 150.000 euros a 25 anys, això significa 160 euros més a l’any amb revisió anual, o 180 euros al semestre si la revisió és semestral.
Caldrà veure si el Banc Central Europeu opta per apujar els tipus d’interès en la pròxima reunió, un moviment que encariria encara més els crèdits. Ara bé, què fer si estem a punt de signar amb el banc? L'experta hipotecària Montse Cespedosa recomana evitar quedar-nos amb tipus fix alt com l'actual, per no repetir la situació del 2022, quan els interessos van baixar del 3% al 2% en només un any.
Impacte social: milions de famílies afectades
Les previsions de futur no són molt optimistes. L’associació d’usuaris financers Asufin preveu que l’euríbor podria arribar al 3,10% a l’abril i alerta d’un escenari “complex i volàtil”. Segons les seves dades, un 59% de les hipoteques actuals són de tipus variable o mixt, fet que deixa 3,32 milions de famílies exposades a increments significatius.
La seva vulnerabilitat financera podria agreujar-se amb qualsevol repunt addicional de l’índex.